Зеленский стал президентом "мусоров, продажных прокуроров и коррумпированных СБУшников", - Шабунин

Президент Владимир Зеленский несет ответственность за возвращение "силовых практик времен Януковича", в частности - в деле о подброшенных наркотиках бывшему командиру 47-й ОМБр Александру Ширшину.

Об этом пишет в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Не думаю, что указание подкинуть наркотики Ширшину дал лично президент. Однако именно Зеленский несет ответственность за то, что такие полицейские практики времен Януковича снова вернулись", - подчеркивает Шабунин.

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Почему силовики получают "право" на злоупотребления?

По его убеждению, если президент использует силовиков против неугодных (НАБУ/САП, оппозиция, критики и т.д. - В.Ш.), то в качестве платы за это силовики получают "право" злоупотреблять полномочиями в своих интересах.

"Именно так это и работает. Если по указанию президента силовики преследуют, например, НАБУ/САП, то те же силовики получают из царской руки право "зарабатывать", "оказывать услугу", - то есть терроризировать "коммерсов" или "терпилов". И именно это объясняет, почему Зеленский так яростно защищает от чистки и ГБР, и прокуратуру. Даже ценой рейтинга, европейских денег и перспективы вступления в ЕС. Потому что уже очевидно, что для укрепления власти (которая ускользает) президент сделал ставку на ручных силовиков, а не на все эти принципы справедливости и другие непонятные ценности. Случаев, подобных делам Магамедрасулова, Кудрицкого, Ширшина и т.д., будет становиться всё больше. И это не будет случайностью. Это естественный результат порочной силовой системы, которую построил действующий президент", - добавляет Шабунин.

Он также обращает внимание на то, что на седьмом году Зеленский "окончательно стал президентом мусоров, продажных прокуроров, сотрудников ГБР, пещерных судей и коррумпированных тыловых сотрудников СБУ".

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Необходимость изменений в силовой системе во время войны

Отдельно глава ЦПК подчеркивает, что мы должны все это "отремонтировать" еще до конца войны.

"Всё это дерьмо не имеет права на существование в государстве, за существование которого ежедневно гибнут лучшие из нас", - резюмирует он.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.

Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.

Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.

Предыстория

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