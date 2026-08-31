Зеленский стал президентом "мусоров, продажных прокуроров и коррумпированных СБУшников", - Шабунин
Президент Владимир Зеленский несет ответственность за возвращение "силовых практик времен Януковича", в частности - в деле о подброшенных наркотиках бывшему командиру 47-й ОМБр Александру Ширшину.
Об этом пишет в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не думаю, что указание подкинуть наркотики Ширшину дал лично президент. Однако именно Зеленский несет ответственность за то, что такие полицейские практики времен Януковича снова вернулись", - подчеркивает Шабунин.
Почему силовики получают "право" на злоупотребления?
По его убеждению, если президент использует силовиков против неугодных (НАБУ/САП, оппозиция, критики и т.д. - В.Ш.), то в качестве платы за это силовики получают "право" злоупотреблять полномочиями в своих интересах.
"Именно так это и работает. Если по указанию президента силовики преследуют, например, НАБУ/САП, то те же силовики получают из царской руки право "зарабатывать", "оказывать услугу", - то есть терроризировать "коммерсов" или "терпилов". И именно это объясняет, почему Зеленский так яростно защищает от чистки и ГБР, и прокуратуру. Даже ценой рейтинга, европейских денег и перспективы вступления в ЕС. Потому что уже очевидно, что для укрепления власти (которая ускользает) президент сделал ставку на ручных силовиков, а не на все эти принципы справедливости и другие непонятные ценности. Случаев, подобных делам Магамедрасулова, Кудрицкого, Ширшина и т.д., будет становиться всё больше. И это не будет случайностью. Это естественный результат порочной силовой системы, которую построил действующий президент", - добавляет Шабунин.
Он также обращает внимание на то, что на седьмом году Зеленский "окончательно стал президентом мусоров, продажных прокуроров, сотрудников ГБР, пещерных судей и коррумпированных тыловых сотрудников СБУ".
Необходимость изменений в силовой системе во время войны
Отдельно глава ЦПК подчеркивает, что мы должны все это "отремонтировать" еще до конца войны.
"Всё это дерьмо не имеет права на существование в государстве, за существование которого ежедневно гибнут лучшие из нас", - резюмирует он.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
- Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.
- Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.
Предыстория
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских задач" командования.
- В свою очередь главредактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после After action review.
- Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
- Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магури" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
- Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.
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У пошуках "винних" Шабунін виводить на самого себе...
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