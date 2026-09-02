Буданов о стрельбе в Киеве: Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал перестрелку в Киеве с участием силовиков.

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"Ситуацией уже занимаются ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", — сказал он.

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Что этому предшествовало?

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

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