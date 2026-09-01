СБУ задержала агента ГРУ, наводившего авиабомбы и "Смерчи" на Славянск

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области российского агента, который собирал координаты для нанесения ударов по Славянску и его окрестностям. По данным следствия, мужчина работал на российскую военную разведку (ГРУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленником оказался сотрудник коммунального предприятия из Славянска. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за антиукраинских комментариев, которые публиковал в чатах Telegram-каналов.

После установления контакта с представителями российской разведки мужчина начал собирать для них разведывательную информацию.

В частности, он отслеживал запасные командные пункты Сил обороны в прифронтовом городе и маршруты передвижения украинских военных.

Устроился на коммунальное предприятие для сбора разведданных

Для конспирации агент устроился разнорабочим на местное коммунальное предприятие благоустройства.

Под видом рабочих поездок он продолжал собирать информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны на Славянском направлении.

Собранные данные мужчина хранил в своем смартфоне в виде координат потенциальных целей.

По информации СБУ, эти объекты российские военные планировали атаковать управляемыми авиационными бомбами и реактивной артиллерией, в частности с применением РСЗО "Смерч".

СБУ задержала агента

Сотрудники СБУ разоблачили мужчину, задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства.

Одновременно контрразведчики приняли меры по обеспечению безопасности позиций и объектов Сил обороны, которые могли находиться в зоне вражеской разведывательной активности.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с российским ГРУ.

Агенту грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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