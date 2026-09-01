СБУ затримала агента ГРУ, який наводив авіабомби та "Смерчі" на Слов’янськ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині російського агента, який збирав координати для ударів по Слов’янську та його околицях. За даними слідства, чоловік працював на російську воєнну розвідку (ГРУ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі безпеки України.

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Зловмисником виявився працівник комунального підприємства зі Слов’янська. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські коментарі, які публікував у чатах Telegram-каналів.

Після встановлення контакту з представниками російської розвідки чоловік почав збирати для них розвідувальну інформацію.

Зокрема, він відстежував запасні командні пункти Сил оборони у прифронтовому місті та маршрути пересування українських військових.

Влаштувався на комунальне підприємство для збору розвідданих

Для конспірації агент працевлаштувався різноробочим до місцевого комунального підприємства благоустрою.

Під виглядом робочих поїздок він продовжував збирати інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Слов’янському напрямку.

Зібрані дані чоловік зберігав у своєму смартфоні у вигляді координат потенційних цілей.

За інформацією СБУ, ці об’єкти російські військові планували атакувати керованими авіаційними бомбами та реактивною артилерією, зокрема із застосуванням РСЗВ "Смерч".

СБУ затримала агента

Співробітники СБУ викрили чоловіка, задокументували його діяльність і затримали за місцем проживання.

Одночасно контррозвідники вжили заходів для убезпечення позицій та об’єктів Сил оборони, які могли перебувати в зоні ворожої розвідувальної активності.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з російським ГРУ.

Агенту загрожує довічне ув’язнення

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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