Воювали проти ЗСУ на Донеччині: 9 зрадників отримали по 15 років тюрми, - СБУ
За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Снайпер, гранатометник та механік-водій: хто потрапив у полон під Покровськом?
Як зазначається, українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Покровському та Краматорському напрямках.
Так, одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленої частини регіону, який після початку повномасштабної війни "мобілізувався" до 132-ї мотострілецької бригади армії РФ.
Перебуваючи на посадах снайпера та гранатометника із позивним "Сухой", він брав участь у штурмах позицій Сил оборони під Покровськом, де згодом потрапив у полон.
Крім нього тюремний вирок отримав житель Макіївки, який ще у 2018 році приєднався до збройного угруповання Південного військового округу РФ і отримав позивний "Якут".
Як з’ясувало розслідування, зрадника призначили механіком-водієм російського взводу ППО, а згодм він брав участь у наступах штурмових груп рашистів на позиції українських військ у Покровському районі.
Вербування в колонії Адигеї та вступ до військ РФ у Москві
Також вирок отримав місцевий рецидивіст, який відбував покарання в колонії на території республіки Адигея. Уклавши контракт з міноборони рф, зловмисник вступив до російського штурмового загону "Шторм-V".
Після нетривалої підготовки на полігонах його відправили атакувати оборонні рубежі українських захисників під селищем Володимирівка, де він і потрапив у полон.
Четвертий засуджений - мешканець тимчасово окупованої частини території Донеччини, який прибув до Москви ще до початку повномасштабної війни і у вересні 2025 року вступив до лав ворожих військ.
Через півтора місяця "служби" зрадника взяли у полон під час боїв на Краматорському напрямку.
Ще п’ятеро засуджених - жителі тимчасово захоплених міст Донеччини, які в різний час добровільно приєдналися до збройних угруповань країни-агресора.
"Одноразові" штурмові групи
На полі бою російські командири використовували "мобілізованих" у складі "одноразових" штурмових груп поблизу Добропілля.
Поблизу населених пунктів Кучерів Яр, Веселе та Золотий Колодязь зрадники один за одним потрапили у полон до Сил оборони.
Що вирішив суд?
За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
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