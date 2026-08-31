Воювали проти ЗСУ на Донеччині: 9 зрадників отримали по 15 років тюрми, - СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Снайпер, гранатометник та механік-водій: хто потрапив у полон під Покровськом?

Як зазначається, українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Покровському та Краматорському напрямках.

Так, одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленої частини регіону, який після початку повномасштабної війни "мобілізувався" до 132-ї мотострілецької бригади армії РФ.

Перебуваючи на посадах снайпера та гранатометника із позивним "Сухой", він брав участь у штурмах позицій Сил оборони під Покровськом, де згодом потрапив у полон.

Крім нього тюремний вирок отримав житель Макіївки, який ще у 2018 році приєднався до збройного угруповання Південного військового округу РФ і отримав позивний "Якут".

Як з’ясувало розслідування, зрадника призначили механіком-водієм російського взводу ППО, а згодм він брав участь у наступах штурмових груп рашистів на позиції українських військ у Покровському районі.

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Вербування в колонії Адигеї та вступ до військ РФ у Москві

Також вирок отримав місцевий рецидивіст, який відбував покарання в колонії на території республіки Адигея. Уклавши контракт з міноборони рф, зловмисник вступив до російського штурмового загону "Шторм-V".

Після нетривалої підготовки на полігонах його відправили атакувати оборонні рубежі українських захисників під селищем Володимирівка, де він і потрапив у полон.

Четвертий засуджений - мешканець тимчасово окупованої частини території Донеччини, який прибув до Москви ще до початку повномасштабної війни і у вересні 2025 року вступив до лав ворожих військ.

Через півтора місяця "служби" зрадника взяли у полон під час боїв на Краматорському напрямку.

Ще п’ятеро засуджених - жителі тимчасово захоплених міст Донеччини, які в різний час добровільно приєдналися до збройних угруповань країни-агресора.

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"Одноразові" штурмові групи

На полі бою російські командири використовували "мобілізованих" у складі "одноразових" штурмових груп поблизу Добропілля.

Поблизу населених пунктів Кучерів Яр, Веселе та Золотий Колодязь зрадники один за одним потрапили у полон до Сил оборони.

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Що вирішив суд?

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).