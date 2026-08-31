Воевали против ВСУ на Донетчине: 9 предателей получили по 15 лет тюрьмы, - СБУ

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, ещё девять предателей, воевавших против Сил обороны в Донецкой области, были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Снайпер, гранатометчик и механик-водитель: кто попал в плен под Покровском?

Как отмечается, украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время боев на Покровском и Краматорском направлениях.

Так, одним из осужденных является житель временно оккупированной части региона, который после начала полномасштабной войны "мобилизовался" в 132-ю мотострелковую бригаду армии РФ.

Занимая должности снайпера и гранатометчика с позывным "Сухой", он участвовал в штурмах позиций Сил обороны под Покровском, где впоследствии попал в плен.

Кроме него, тюремный приговор получил житель Макеевки, который еще в 2018 году присоединился к вооруженной группировке Южного военного округа РФ и получил позывной "Якут".

Как выяснило расследование, предателя назначили механиком-водителем российского взвода ПВО, а впоследствии он участвовал в наступлениях штурмовых групп рашистов на позиции украинских войск в Покровском районе.

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Вербовка в колонии Адыгеи и вступление в войска РФ в Москве

Также приговор получил местный рецидивист, отбывавший наказание в колонии на территории Республики Адыгея. Заключив контракт с Минобороны РФ, злоумышленник вступил в российский штурмовой отряд "Шторм-V".

После непродолжительной подготовки на полигонах его отправили атаковать оборонительные рубежи украинских защитников под посёлком Владимировка, где он и попал в плен.

Четвертый осужденный - житель временно оккупированной части территории Донецкой области, который прибыл в Москву еще до начала полномасштабной войны и в сентябре 2025 года вступил в ряды вражеских войск.

Через полтора месяца "службы" предателя взяли его в плен во время боев на Краматорском направлении.

Еще пятеро осужденных - жители временно захваченных городов Донецкой области, которые в разное время добровольно присоединились к вооруженным группировкам страны-агрессора.

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"Одноразовые" штурмовые группы

На поле боя российские командиры использовали "мобилизованных" в составе "одноразовых" штурмовых групп вблизи Доброполья.

Вблизи населенных пунктов Кучеров Яр, Веселое и Золотой Колодец предатели один за другим попали в плен к Силам обороны.

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Какое решение принял суд?

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность).