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Новости Приговоры за государственную измену
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18-летнего агента РФ задержали за сбор данных о предприятии с помощью дронов в Киеве: за государственную измену ему "светит" пожизненное, - прокуратура

В Киеве задержали 18-летнего подозреваемого в государственной измене

18-летний житель Киевской области был задержан по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он за деньги собирал для российской стороны информацию о военных объектах и предприятии в Киеве, где хранились беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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За фото ТЦК получил $20

По материалам следствия, молодой человек через Telegram установил контакт с представителем РФ и согласился выполнять его задания за вознаграждение.

Первым поручением было сфотографировать один из районных территориальных центров комплектования и обстановку вокруг него.

"Эту работу подозреваемый выполнил, получив за нее 20 долларов на свой криптовалютный счет", - сообщили в прокуратуре.

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Россияне собирали данные для подготовки ударов

Впоследствии куратор поручил фигуранту собрать информацию об одном из киевских предприятий, на территории которого хранились беспилотники. Российскую сторону интересовали расположение объекта, его инфраструктура и режим работы.

Все фото и сведения подозреваемый должен был передавать вместе с точными координатами и временем съемки.

По данным следствия, полученную информацию российская сторона планировала использовать для подготовки ударов по столице.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Киев (27191) пожизненное заключение (84) государственная измена (1748)
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Топ комментарии
+1
Сидів і листав в соцмережах потужні пости Зеленского, переглядав піарні фото з виробництва, та переглядав гундосики. Все у відкритому доступі.
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05.08.2026 15:17 Ответить
+1
ще краще - під землею, в шахтах

але зе не вміє думати стратегічно
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05.08.2026 15:28 Ответить

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