18-летнего агента РФ задержали за сбор данных о предприятии с помощью дронов в Киеве: за государственную измену ему "светит" пожизненное, - прокуратура

18-летний житель Киевской области был задержан по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он за деньги собирал для российской стороны информацию о военных объектах и предприятии в Киеве, где хранились беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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За фото ТЦК получил $20

По материалам следствия, молодой человек через Telegram установил контакт с представителем РФ и согласился выполнять его задания за вознаграждение.

Первым поручением было сфотографировать один из районных территориальных центров комплектования и обстановку вокруг него.

"Эту работу подозреваемый выполнил, получив за нее 20 долларов на свой криптовалютный счет", - сообщили в прокуратуре.

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Россияне собирали данные для подготовки ударов

Впоследствии куратор поручил фигуранту собрать информацию об одном из киевских предприятий, на территории которого хранились беспилотники. Российскую сторону интересовали расположение объекта, его инфраструктура и режим работы.

Все фото и сведения подозреваемый должен был передавать вместе с точными координатами и временем съемки.

По данным следствия, полученную информацию российская сторона планировала использовать для подготовки ударов по столице.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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