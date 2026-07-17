Наводила российские удары по Харькову: охранницу лицея приговорили к 15 годам лишения свободы, - СБУ

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества присуждено российской агентке, которую СБУ задержала в июне 2024 года во время корректировки ракетно-бомбовых ударов по Харькову.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Корректировка ударов РФ

Как выяснило расследование, наведением российских атак занималась завербованная врагом охранница местного лицея. В поле зрения рашистов она попала как автор прокремлевских комментариев в чатах Telegram-каналов.

После установления контакта с РФ предательница отслеживала для российских спецслужб сведения о местах наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны.

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Также агент фиксировала последствия ударов по областному центру и "отчитывалась" о них куратору из РФ для подготовки новых и корректировки повторных атак. Для выполнения агентурного задания женщина объезжала город, пытаясь выявить оборонные заводы и цеха, по которым рашисты готовили серию обстрелов.

Кроме того, злоумышленница завуалированно выпытывала нужную ей информацию у знакомых во время разговоров на бытовые темы. Одновременно с этим предательница распространяла в Telegram-сообществах высказывания в поддержку кремлевского режима и призывы к захвату Харькова.

При обысках у неё обнаружен смартфон с доказательствами её подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

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Приговор предательнице

По материалам Службы безопасности суд признал агентку виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

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