"Бывшую заместительницу мэра" оккупированного Алчевска задержали в Киеве, - СБУ

В Киеве задержали бывшую "заместительницу главы" оккупационной администрации Алчевска (Луганская область).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что после переезда в столицу женщина надеялась "затеряться" в качестве сотрудницы центра социального обслуживания.

Известно, что в 2014 году она входила в состав запрещенной Партии регионов и возглавляла городской отдел образования в Алчевске.

После оккупации города она начала сотрудничать с захватчиками, которые позже назначили её "вице-мэром".

"На этой "должности" фигурантка выполняла поручения Кремля по принудительному получению местными жителями паспортов РФ и навязыванию им российского гражданства.

Также она принуждала учителей захваченных школ сотрудничать с оккупационной администрацией РФ и переводить учебный процесс на "стандарты" страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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Накануне полномасштабного вторжения РФ она уехала из Алчевска из-за личного конфликта с новым "мэром".

"Впоследствии она прибыла в Киев и поселилась рядом со своими детьми. Позже фигурантка скрыла факты своего сотрудничества с оккупантами, чтобы устроиться в территориальный центр социального обслуживания.

В ходе обысков по местам работы и проживания задержанной обнаружена компьютерная техника и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом", - отметили в СБУ.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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