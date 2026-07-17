СБУ ликвидировала 7 каналов незаконной продажи оружия: изъята тонна взрывчатки. ФОТОрепортаж

СБУ, ГБР и Нацполиция пресекли семь каналов незаконной торговли оружием. Правоохранители изъяли более тонны взрывчатых веществ, дроны, гранатометы, автоматы и задержали организаторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.

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В ходе спецоперации правоохранители изъяли более 1000 кг взрывчатых веществ, ударные беспилотники, гранатометы, автоматы Калашникова, в том числе современные российские АК-12, боевые гранаты и боеприпасы различных калибров.

Задержания произошли в нескольких регионах Украины

Житель Николаевской области привез в Киев партию "трофейного" оружия. Как выяснило следствие, оно было незаконно вывезено из зоны боевых действий. Мужчина хранил вооружение в гараже своего знакомого в Краматорске. В столице его задержали "на горячем".

В Харьковской и Донецкой областях ликвидирована преступная группировка из трёх местных жителей, которые сбывали оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из прифронтовых районов. В ходе обысков изъяли сотни килограммов взрывчатки, самодельные взрывные устройства, реактивные огнеметы, мины, гранатометные выстрелы и боеприпасы.

В Донецкой области задержали командира инженерно-саперной роты, который пытался продать два списанных гексакоптера, пулеметы и автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя". В его арендованном гараже также обнаружили взрывчатые вещества.

Среди фигурантов - военнослужащий, считавшийся пропавшим без вести

В Винницкой области правоохранители разоблачили военнослужащего, который с февраля 2025 года официально числился пропавшим без вести, но, по данным следствия, занимался организацией незаконной продажи трофейного оружия.

В его тайнике обнаружили автомат АК-74, ручной противотанковый гранатомет, три противопехотные мины, семь гранат, пять тротиловых шашек и почти 200 граммов пластида.

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Кроме того, в регионе задержали рецидивиста, который пытался продать оружие, тайно вывезенное из прифронтовых районов.

В Сумской области разоблачили жителя Ахтырского района, который хранил и пытался продать пулемет ПКП, более двух десятков гранат, семь гранатометных выстрелов и противопехотную мину.

В Херсоне задержали местного жителя, который пытался продать автомат АКС-74У с патронами. По данным следствия, оружие было похищено во время временной оккупации города.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы

Всем задержанным сообщено о подозрении по статьям о незаконном обращении с оружием, совершении преступления группой лиц и хищении военного имущества в условиях военного положения.

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

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