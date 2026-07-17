СБУ ліквідувала 7 каналів незаконного продажу зброї: вилучено тонну вибухівки. ФОТОрепортаж

СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували сім каналів нелегального продажу зброї. Правоохоронці вилучили понад тонну вибухових речовин, дрони, гранатомети, автомати та затримали організаторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ.

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Під час спецоперації правоохоронці вилучили понад 1000 кг вибухових речовин, ударні безпілотники, гранатомети, автомати Калашникова, зокрема сучасні російські АК-12, бойові гранати та боєприпаси різних калібрів.

Затримання відбулися у кількох регіонах України

Мешканець Миколаївщини привіз до Києва партію "трофейної" зброї. Як з'ясувало слідство, її було незаконно вивезено із зони бойових дій. Чоловік зберігав озброєння у гаражі свого знайомого в Краматорську. У столиці його затримали "на гарячому".

У Харківській та Донецькій областях ліквідували злочинне угруповання з трьох місцевих жителів, які збували зброю та боєприпаси, незаконно вивезені з прифронтових районів. Під час обшуків вилучили сотні кілограмів вибухівки, саморобні вибухові пристрої, реактивні вогнемети, міни, гранатометні постріли та боєприпаси.

На Донеччині затримали командира інженерно-саперної роти, який намагався продати два списані гексакоптери, кулемети та автоматичний гранатомет АГС-17 "Полум'я". У його орендованому гаражі також знайшли вибухові речовини.

Серед фігурантів – військовий, який вважався зниклим безвісти

У Вінницькій області правоохоронці викрили військовослужбовця, який із лютого 2025 року офіційно вважався зниклим безвісти, але, за даними слідства, займався організацією незаконного продажу трофейної зброї.

У його схроні виявили автомат АК-74, ручний протитанковий гранатомет, три протипіхотні міни, сім гранат, п'ять тротилових шашок і майже 200 грамів пластиду.

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Крім того, у регіоні затримали рецидивіста, який намагався продати зброю, приховано вивезену із фронтових районів.

На Сумщині викрили жителя Охтирського району, який зберігав і намагався продати кулемет ПКП, понад два десятки гранат, сім гранатометних пострілів і протипіхотну міну.

У Херсоні затримали місцевого жителя, який намагався продати автомат АКС-74У з набоями. За даними слідства, зброю було викрадено під час тимчасової окупації міста.

Фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення

Усім затриманим повідомлено про підозру за статтями щодо незаконного поводження зі зброєю, вчинення злочину групою осіб та викрадення військового майна в умовах воєнного стану.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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