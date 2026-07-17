"Ексзаступницю мера" окупованого Алчевська затримано у Києві, - СБУ

У Києві затримали колишню "заступницю голови" окупаційної адміністрації Алчевська (Луганщина).

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що після переїзду до столиці жінка сподівалася "загубитися" як працівниця центру соціального обслуговування.

Відомо, що у 2014 році вона входила до складу забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти в Алчевську.

Після окупації міста вона почала співпрацювати із загарбниками, які пізніше призначили її "віцемером".

"На цій "посаді" фігурантка виконувала доручення кремля щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів рф та нав'язування їм російського громадянства.

Також вона примушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією рф та переводити навчальний процес на "стандарти" країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала із Алчевська через особистий конфлікт з новим "мером".

"Згодом вона прибула до Києва і оселилася поблизу своїх дітей. У подальшому фігурантка приховала факти своєї співпраці з окупантами, щоб влаштуватися у територіальний центр соцобслуговування.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами співпраці з ворогом", - зазначили в СБУ.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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