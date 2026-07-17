Наводила російські удари по Харкову: охоронницю ліцею засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яку СБУ затримала у червні 2024 року на коригуванні ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Коригування ударів РФ

Як з’ясувало розслідування, наведенням російських атак займалась завербована ворогом охоронниця місцевого ліцею. До уваги рашистів вона потрапила як авторка прокремлівських коментарів у чатах Телеграм-каналів.

Після встановлення контакту з РФ зрадниця відстежувала для російських спецслужбістів відомості про місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

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Також агентка фіксувала наслідки ударів по обласному центру і "звітувала" про них куратору з РФ для підготовки нових та коригування повторних атак. Для виконання агентурного завдання жінка об’їжджала місто, намагаючись виявити оборонні заводи та цехи, по яких рашисти готували серію обстрілів.

Крім цього, зловмисниця завуальовано випитувала потрібну їй інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми. Одночасно з цим зрадниця поширювала у Телеграм-спільнотах висловлювання на підтримку кремлівського режиму і заклики до захоплення Харкова.

При обшуках у неї виявлено смартфон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора.

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Вирок зрадниці

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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