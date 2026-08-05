18-річного агента РФ затримали за збір даних про підприємство з дронами у Києві: за державну зраду йому "світить" довічне, - прокуратура

18-річного жителя Київської області затримали за підозрою у державній зраді. За даними слідства, він за гроші збирав для російської сторони інформацію про військові об'єкти та підприємство в Києві, де зберігалися безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Київська міська прокуратура.

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За фото ТЦК отримав $20

За матеріалами слідства, юнак через Telegram встановив контакт із представником РФ і погодився виконувати його завдання за винагороду.

Першим дорученням було сфотографувати один із районних територіальних центрів комплектування та ситуацію навколо нього.

"Цю роботу підозрюваний виконав, отримавши за неї 20 доларів на свій крипторахунок", – повідомили в прокуратурі.

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Росіяни збирали дані для підготовки ударів

Згодом куратор доручив фігуранту зібрати інформацію про одне з київських підприємств, на території якого зберігалися безпілотники. Російську сторону цікавили розташування об'єкта, його інфраструктура та режим роботи.

Усі фото і відомості підозрюваний мав передавати разом із точними координатами та часом зйомки.

За даними слідства, отриману інформацію російська сторона планувала використати для підготовки ударів по столиці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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