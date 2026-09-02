На оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ: нападавшие задержаны, есть раненые, - официально

В рамках досудебного расследования по делу о террористическом акте, организованном ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств. Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Официальные подробности

Как отмечается, они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.

"Для пресечения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было задействовано спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В ходе пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие", — пояснили в СБУ.

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Также отмечается, что в результате инцидента есть раненые среди лиц, оказавших сопротивление.

Нападавшие задержаны.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъято оружие и документы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников, а также решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Следственные действия продолжаются.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что сорван теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине.