На оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ: нападавшие задержаны, есть раненые, - официально
В рамках досудебного расследования по делу о террористическом акте, организованном ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств. Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Официальные подробности
Как отмечается, они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.
"Для пресечения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было задействовано спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В ходе пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие", — пояснили в СБУ.
Также отмечается, что в результате инцидента есть раненые среди лиц, оказавших сопротивление.
Нападавшие задержаны.
В ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъято оружие и документы.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников, а также решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.
- Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
- Следственные действия продолжаются.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что сорван теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине.
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