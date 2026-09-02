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Новини Теракти в Україні Викрадення Степана Каплунова Конфлікт між ГУР та СБУ
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На оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ: нападників затримано, є поранені, - офіційно

стрілянина в Києві Каплунов

У рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого ФСБ РФ, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

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Офіційні деталі

Як зазначається, вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

"Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю", - пояснили в СБУ.

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Також зазначається, що унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив.

Нападників затримано.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи.

  • Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.
  • За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.
  • Слідчі дії тривають.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зірвано теракт ФСБ проти російського опозиціонера в Україні.

Автор: 

напад (1304) СБУ (12865) стрілянина (2005) теракт (1202)
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Топ коментарі
+26
Ну хто повірить службі? Служба вже дискредитувало себе за 30 років антиукраїнської діяльності. Довіри більше до військових добровольців, які захищали свого командира від неправомірних дій представників правоохоронних органів!
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02.09.2026 12:20 Відповісти
+16
Коротше,якийсь черговий мутняк. СБУ..ГРУ...шпійони...перестрілки..підрозділ ЗСУ...Таке відчуття що відмазки ліпляться на ходу.
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02.09.2026 12:26 Відповісти
+14
В країні реально хаос. "Рулять" татаров з єрмаком на чолі з зеленським.Постворювали під себе силовиків, тепер не можуть самі розібратися, хто чий.
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02.09.2026 12:25 Відповісти

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