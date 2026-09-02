На оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ: нападників затримано, є поранені, - офіційно

У рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого ФСБ РФ, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Офіційні деталі

Як зазначається, вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

"Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю", - пояснили в СБУ.

Також читайте: ДБР розглядає заяву щодо викрадення заступника командира РДК Каплунова

Також зазначається, що унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив.

Нападників затримано.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи.

Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Слідчі дії тривають.

Читайте: РДК заявив про викрадення заступника командира корпусу Каплунова біля власного будинку

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зірвано теракт ФСБ проти російського опозиціонера в Україні.