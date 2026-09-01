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Новини Викрадення Степана Каплунова
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РДК заявив про викрадення заступника командира корпусу Каплунова біля власного будинку

Заступника командира РДК Каплунова викрали: подробиці

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Про це йдеться у заяві РДК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Кілька днів тому заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова викрали невідомі у дворі його власного будинку. Щойно нам стало відомо про його викрадення, ми одразу здійняли тривогу та звернулися до ГУР, СБУ і ДБР.

Досі ми не отримали жодної чіткої інформації ані про місцеперебування Степана, ані про висунуті йому обвинувачення!" - зазначив начальник штабу РДК Олександр Фортуна.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

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"Омбудсменів поінформовано, адвокатські запити розіслано. Буквально місяць тому Степана нагородили, а тепер його затримали.

Заступника командира РДК Каплунова викрали: подробиці

Якщо Україна - правова держава, а не територія, що скочується до беззаконня та тотального свавілля силовиків, як, наприклад, Російська Федерація, подібне є просто неприпустимим!" - підсумували у заяві.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

"Пост у нашому каналі - особиста ініціатива Олександра Фортуни. Я розумію його як людину і побратима, але оскільки ми перебуваємо у жорсткій військовій вертикалі, я його рішення вийти в паблік не схвалюю", - зазначив Капустін.

Він закликав чекати на офіційну заяву командира спецпідрозділу Тимура та компетентних органів, а також попросив вище керівництво надати офіційний коментар щодо ситуації.

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Автор: 

викрадення (885) РДК (77)
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Топ коментарі
+6
То в нас вже викрали = затримали? То таки викрали, чи затримали? Сомалі відпочиває.
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01.09.2026 16:09 Відповісти
+4
Може, це кацапських рук діло?
Чому відразу "затримали"?
Хоча, після підкидання трави військовому...
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01.09.2026 16:14 Відповісти
+4
Іноземна агентура на території країни діє - спільний кордон великий, мовний бар'єр маленький, хаос війни, от і шляються всі, хто де хоче. Російська розвідка мабуть і викрала. Скоро побачимо в новинах.
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01.09.2026 16:26 Відповісти

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