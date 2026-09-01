РДК заявив про викрадення заступника командира корпусу Каплунова біля власного будинку
Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
Про це йдеться у заяві РДК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Кілька днів тому заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова викрали невідомі у дворі його власного будинку. Щойно нам стало відомо про його викрадення, ми одразу здійняли тривогу та звернулися до ГУР, СБУ і ДБР.
Досі ми не отримали жодної чіткої інформації ані про місцеперебування Степана, ані про висунуті йому обвинувачення!" - зазначив начальник штабу РДК Олександр Фортуна.
Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
"Омбудсменів поінформовано, адвокатські запити розіслано. Буквально місяць тому Степана нагородили, а тепер його затримали.
Якщо Україна - правова держава, а не територія, що скочується до беззаконня та тотального свавілля силовиків, як, наприклад, Російська Федерація, подібне є просто неприпустимим!" - підсумували у заяві.
Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
"Пост у нашому каналі - особиста ініціатива Олександра Фортуни. Я розумію його як людину і побратима, але оскільки ми перебуваємо у жорсткій військовій вертикалі, я його рішення вийти в паблік не схвалюю", - зазначив Капустін.
Він закликав чекати на офіційну заяву командира спецпідрозділу Тимура та компетентних органів, а також попросив вище керівництво надати офіційний коментар щодо ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
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