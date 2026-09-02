Зірвано теракт ФСБ проти російського опозиціонера в Україні, - СБУ

СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Перші деталі

"Проводяться оперативно-слідчі дії", - пояснили в СБУ.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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