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Новини Теракти в Україні
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Зірвано теракт ФСБ проти російського опозиціонера в Україні, - СБУ

Роз’яснення СБУ щодо інциденту на блокпосту при в’їзді до Сум

СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Перші деталі

"Проводяться оперативно-слідчі дії", - пояснили в СБУ.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Також читайте: Переселенець-пенсіонер на замовлення ФСБ готував вбивство керівника оборонного підприємства на Київщині: СБУ зірвала теракт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

День Незалежності (660) СБУ (12860) теракт (1202) ГУР (920)
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Топ коментарі
+11
Щось лякає мене оця дружба з російськими опозиціонерами. На майбутнє, навіть якщо до влади в росії прийдуть "демократи", які нібито підтримують Україну, з ними треба бути дуже обережними, не пускати в нашу економіку, культуру, інформаційний простір, не пускати їх товари в Україну, не вестися на їх інвестиції і т.д.
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02.09.2026 08:27 Відповісти
+10
Де солдат РДК Каплунов? - чого всі мовчать?
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02.09.2026 08:09 Відповісти
+5
Влада себе настільки дискредитувала брехнею і фейками, що довіри до інформації немає. Чекаю правдивої інформації із британських ЗМІ.
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02.09.2026 08:38 Відповісти

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