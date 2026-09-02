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Зірвано теракт ФСБ проти російського опозиціонера в Україні, - СБУ
СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Перші деталі
"Проводяться оперативно-слідчі дії", - пояснили в СБУ.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Топ коментарі
+11 natali goncharova #436730
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+10 Валентин Коваль #620706
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+5 Kozyuk
показати весь коментар02.09.2026 08:38 Відповісти Посилання
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