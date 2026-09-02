Сорван теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине, - СБУ

СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Первые подробности

"Проводятся оперативно-следственные действия", - пояснили в СБУ.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Обновленная информация

Как информируют некоторые СМИ со ссылкой на источники, речь идет о попытке покушения на заместителя командира РДК Степана Каплунова.