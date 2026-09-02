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Новости Теракты в Украине
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Сорван теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине, - СБУ

Разъяснение СБУ относительно инцидента на блокпосту при въезде в Сумы

СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Первые подробности

"Проводятся оперативно-следственные действия", - пояснили в СБУ.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Обновленная информация

Как информируют некоторые СМИ со ссылкой на источники, речь идет о попытке покушения на заместителя командира РДК Степана Каплунова.

Автор: 

День Независимости (1184) СБУ (21409) теракт (2488) ГУР (889)
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Топ комментарии
+16
Щось лякає мене оця дружба з російськими опозиціонерами. На майбутнє, навіть якщо до влади в росії прийдуть "демократи", які нібито підтримують Україну, з ними треба бути дуже обережними, не пускати в нашу економіку, культуру, інформаційний простір, не пускати їх товари в Україну, не вестися на їх інвестиції і т.д.
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02.09.2026 08:27 Ответить
+12
Де солдат РДК Каплунов? - чого всі мовчать?
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02.09.2026 08:09 Ответить
+10
Влада себе настільки дискредитувала брехнею і фейками, що довіри до інформації немає. Чекаю правдивої інформації із британських ЗМІ.
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02.09.2026 08:38 Ответить

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