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Сорван теракт ФСБ против российского оппозиционера в Украине, - СБУ
СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Первые подробности
"Проводятся оперативно-следственные действия", - пояснили в СБУ.
Более подробной информации на данный момент нет.
Обновленная информация
Как информируют некоторые СМИ со ссылкой на источники, речь идет о попытке покушения на заместителя командира РДК Степана Каплунова.
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