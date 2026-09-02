Буданов про стрілянину в Києві: Ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував стрілянину в Києві за участю силовиків.

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Подробиці

"Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази", - сказав він.

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Що передувало?

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

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