Зеленський "наїхав на відповідних керівників структур" через стрілянину в Києві, - ОП

Президент Володимир Зеленський вимагає від силовиків надати суспільству інформацію про стрілянину, що сталася в Києві.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".

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Подробиці

За його словами, Зеленський "наїхав на відповідних керівників структур".

Зокрема, президент вимагає, щоб відповідні структури надали суспільству інформацію про те, що відбувається, оскільки до цього вони публічно мовчали.

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Що передувало?

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

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