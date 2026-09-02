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Зеленський "наїхав на відповідних керівників структур" через стрілянину в Києві, - ОП
Президент Володимир Зеленський вимагає від силовиків надати суспільству інформацію про стрілянину, що сталася в Києві.
Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".
Подробиці
За його словами, Зеленський "наїхав на відповідних керівників структур".
Зокрема, президент вимагає, щоб відповідні структури надали суспільству інформацію про те, що відбувається, оскільки до цього вони публічно мовчали.
Що передувало?
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
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