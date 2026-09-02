УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17158 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
985 12

Замість Мудрої до складу антикорупційної групи ввели керівника підрозділу НАБУ Абакумова, - указ

Зміни в антикорупційній групі: Вивели Мудру та ввели Абакумова

Президент Володимир Зеленський увів до складу антикорупційної робочої групи Керівника Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олександра Абакумова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Водночас в указі зазначається, що зі складу групи вивели: колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, Віктора Дубовика, експрем'єр-міністра з питань європейської Тараса Качку та Поліну Лисенко.

Відомо, що Олександр Абакумов озвучував головні деталі слідства у справі "Мідас", в якій фігурує, зокрема, Тімур Міндіч.

Читайте: Зеленський "наїхав на відповідних керівників структур" через стрілянину в Києві, - ОП

Автор: 

НАБУ (4477) Зеленський Володимир (26848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Це він тепер легалізацією "чорної" готівки займатиметься?
показати весь коментар
02.09.2026 14:38 Відповісти
+3
А чого прикольно? Очолювала. Хоча ні, очолює її в нас особа, що недоторкана. А та так, на побігеньках...
показати весь коментар
02.09.2026 14:45 Відповісти
+2
Мудра боролась із корупцією?

Прикольно...
показати весь коментар
02.09.2026 14:37 Відповісти

Завантаження...

 
 