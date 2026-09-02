Замість Мудрої до складу антикорупційної групи ввели керівника підрозділу НАБУ Абакумова, - указ

Президент Володимир Зеленський увів до складу антикорупційної робочої групи Керівника Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олександра Абакумова.

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Подробиці

Водночас в указі зазначається, що зі складу групи вивели: колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, Віктора Дубовика, експрем'єр-міністра з питань європейської Тараса Качку та Поліну Лисенко.

Відомо, що Олександр Абакумов озвучував головні деталі слідства у справі "Мідас", в якій фігурує, зокрема, Тімур Міндіч.

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