Замість Мудрої до складу антикорупційної групи ввели керівника підрозділу НАБУ Абакумова, - указ
Президент Володимир Зеленський увів до складу антикорупційної робочої групи Керівника Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олександра Абакумова.
Подробиці
Водночас в указі зазначається, що зі складу групи вивели: колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, Віктора Дубовика, експрем'єр-міністра з питань європейської Тараса Качку та Поліну Лисенко.
Відомо, що Олександр Абакумов озвучував головні деталі слідства у справі "Мідас", в якій фігурує, зокрема, Тімур Міндіч.
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