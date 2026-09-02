Зеленський після розмови з Мерцом: Цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини

Президент Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зокрема обговорювали російську атаку по аеродрому в Лейпцигу.

"Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині", - йдеться в повідомленні.

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Також Україна та Німеччина вже фіналізують текст Drone Deal.

"Це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні. Обговорили зміст угоди й коли зможемо її підписати. Домовилися про особисту зустріч", - зазначив президент.

За словами Зеленського, цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини.

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Що передувало

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

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