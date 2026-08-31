Украинцам массово рассылают поддельные "судебные повестки": из писем могут похищать пароли и личные данные
Украинцы массово получают поддельные электронные письма, замаскированные под официальные уведомления судов. В них людей пугают якобы возбужденным судебным разбирательством и предлагают открыть вложение с "электронной повесткой".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об опасной рассылке предупредило ГП "Информационные судебные системы".
Мошенники сообщают о якобы возбужденном судебном деле
Схема рассчитана на то, что получатель воспримет сообщение как подлинное и попытается немедленно выяснить подробности.
В поддельных письмах указывается, что по исковому заявлению якобы уже начато судебное разбирательство, а к сообщению прилагается электронная повестка на судебное заседание.
В ГП "Информационные судебные системы" призывают не открывать вложения и не переходить по ссылкам в таких подозрительных сообщениях.
Не вводить пароли, КЭП и коды подтверждения
Украинцев также предостерегают от ввода паролей, данных квалифицированной электронной подписи, кодов подтверждения и любых других персональных данных после перехода по ссылке из подозрительного письма.
Прежде всего стоит проверить адрес отправителя. Информацию о наличии судебных дел рекомендуют самостоятельно проверять через Электронный кабинет и другие официальные каналы судебной власти.
Если же письмо содержит неожиданную "повестку" и побуждает открыть файл или перейти по ссылке, делать этого не следует.
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