Украинцам массово рассылают поддельные "судебные повестки": из писем могут похищать пароли и личные данные

Украинцы массово получают поддельные электронные письма, замаскированные под официальные уведомления судов. В них людей пугают якобы возбужденным судебным разбирательством и предлагают открыть вложение с "электронной повесткой".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об опасной рассылке предупредило ГП "Информационные судебные системы".

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Мошенники сообщают о якобы возбужденном судебном деле

Схема рассчитана на то, что получатель воспримет сообщение как подлинное и попытается немедленно выяснить подробности.

В поддельных письмах указывается, что по исковому заявлению якобы уже начато судебное разбирательство, а к сообщению прилагается электронная повестка на судебное заседание.

В ГП "Информационные судебные системы" призывают не открывать вложения и не переходить по ссылкам в таких подозрительных сообщениях.

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Не вводить пароли, КЭП и коды подтверждения

Украинцев также предостерегают от ввода паролей, данных квалифицированной электронной подписи, кодов подтверждения и любых других персональных данных после перехода по ссылке из подозрительного письма.

Прежде всего стоит проверить адрес отправителя. Информацию о наличии судебных дел рекомендуют самостоятельно проверять через Электронный кабинет и другие официальные каналы судебной власти.

Если же письмо содержит неожиданную "повестку" и побуждает открыть файл или перейти по ссылке, делать этого не следует.

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