Українцям масово розсилають фейкові "судові повістки": у листах можуть викрадати паролі та персональні дані
Українцям масово надходять підроблені електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення судів. У них людину лякають нібито відкритим судовим провадженням та пропонують відкрити вкладення з "електронною повісткою".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", про небезпечну розсилку попередило ДП "Інформаційні судові системи".
Шахраї повідомляють про нібито відкриту судову справу
Схема розрахована на те, що одержувач сприйме повідомлення як справжнє та спробує негайно з’ясувати подробиці.
У фейкових листах зазначається, що за позовною заявою нібито вже розпочато судове провадження, а до повідомлення додано електронну повістку на судове засідання.
У ДП "Інформаційні судові системи" закликають не відкривати вкладення та не переходити за посиланнями в таких підозрілих повідомленнях.
Не вводити паролі, КЕП та коди підтвердження
Українців також застерігають від введення паролів, даних кваліфікованого електронного підпису, кодів підтвердження та будь-яких інших персональних даних після переходу з підозрілого листа.
Насамперед варто перевірити адресу відправника. Інформацію про наявність судових справ рекомендують самостійно перевіряти через Електронний кабінет та інші офіційні канали судової влади.
Якщо ж лист містить несподівану "повістку" та спонукає відкрити файл або перейти за посиланням, робити цього не слід.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль