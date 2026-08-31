Українцям масово розсилають фейкові "судові повістки": у листах можуть викрадати паролі та персональні дані

Українцям масово надходять підроблені електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення судів. У них людину лякають нібито відкритим судовим провадженням та пропонують відкрити вкладення з "електронною повісткою".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", про небезпечну розсилку попередило ДП "Інформаційні судові системи".

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Шахраї повідомляють про нібито відкриту судову справу

Схема розрахована на те, що одержувач сприйме повідомлення як справжнє та спробує негайно з’ясувати подробиці.

У фейкових листах зазначається, що за позовною заявою нібито вже розпочато судове провадження, а до повідомлення додано електронну повістку на судове засідання.

У ДП "Інформаційні судові системи" закликають не відкривати вкладення та не переходити за посиланнями в таких підозрілих повідомленнях.

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Не вводити паролі, КЕП та коди підтвердження

Українців також застерігають від введення паролів, даних кваліфікованого електронного підпису, кодів підтвердження та будь-яких інших персональних даних після переходу з підозрілого листа.

Насамперед варто перевірити адресу відправника. Інформацію про наявність судових справ рекомендують самостійно перевіряти через Електронний кабінет та інші офіційні канали судової влади.

Якщо ж лист містить несподівану "повістку" та спонукає відкрити файл або перейти за посиланням, робити цього не слід.

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