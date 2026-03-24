У "Дії" не буде електронних повісток. Це підірве довіру мільйонів українців, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати електронні повістки.

Про це розповів т.в.о. міністра Мінцифри Олександр Борняков в інтерв’ю Speka, передає Цензор.НЕТ.

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Повісток у "Дії" не буде

Борняков наголосив, що така ініціатива не перебуває в розробці й не планується ані в застосунку "Дія", ані в інших продуктах Мінцифри.

"Це принципова позиція, яка залишається незмінною. "Дія" створювалася як інструмент зручної держави-партнера. Ми будуємо Agentic State –– систему, що допомагає людям отримувати послуги, відкривати бізнес або укладати шлюб буквально в один клік. Якщо перетворити цей інструмент на механізм примусу, це підірве довіру мільйонів користувачів", - пояснив він.

Фокус міністерства зараз спрямований на мінімізацію бюрократії, а саме: цифровізацію процедур отримання статусів для військових, розвиток defense-інновацій через кластер Brave1 та забезпечення фронту технологічними рішеннями.

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Послуги в Резерв+

Із 6 січня у застосунку "Резерв+" користувачі можуть отримати сповіщення про надсилання ТЦК та СП паперової повістки.

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