Мінцифри ініціює обмеження доступу до азартних ігор для військових

Міністерство цифрової трансформації готує механізм для боротьби із лудоманією серед військових.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там зазначили, що його готують разом із Міноборони.

"Наша мета — захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності", - наголосили у Мінцифри.

Інструмент обмежить участь захисників і захисниць в азартних іграх на час воєнного стану.

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Як це працюватиме?

"Під час входу в гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців. Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується.



Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень", - пояснили там.

За впровадження механізму відповідає регулятор грального ринку - держагентство PlayCity.

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