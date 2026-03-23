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Новини Обмеження доступу до азартних ігор
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Мінцифри ініціює обмеження доступу до азартних ігор для військових

Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації готує механізм для боротьби із лудоманією серед військових.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там зазначили, що його готують разом із Міноборони.

"Наша мета — захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності", - наголосили у Мінцифри.

Інструмент обмежить участь захисників і захисниць в азартних іграх на час воєнного стану.

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Як це працюватиме?

"Під час входу в гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців. Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується.

Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень", - пояснили там.

За впровадження механізму відповідає регулятор грального ринку - держагентство PlayCity.

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Автор: 

азартні ігри (352) військовослужбовці (5278) Мінцифри (1320)
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Топ коментарі
+5
Бо військовий, який почав грати, може попасти на гачок до ворога. Бо азартні ігри - це хвороба.
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23.03.2026 16:06 Відповісти
+4
А круп'є в тому казино призначте оцього потужного пана
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23.03.2026 16:24 Відповісти
+3
подякуйте Зе це його контори, а потім відмивають через інкасаторів, але Орбан забрав собі на вибори, з гаслом грабуй награбоване)
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23.03.2026 16:04 Відповісти

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