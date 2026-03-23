Мінцифри ініціює обмеження доступу до азартних ігор для військових
Міністерство цифрової трансформації готує механізм для боротьби із лудоманією серед військових.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Там зазначили, що його готують разом із Міноборони.
"Наша мета — захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності", - наголосили у Мінцифри.
Інструмент обмежить участь захисників і захисниць в азартних іграх на час воєнного стану.
Як це працюватиме?
"Під час входу в гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців. Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується.
Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень", - пояснили там.
За впровадження механізму відповідає регулятор грального ринку - держагентство PlayCity.
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