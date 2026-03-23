Минцифры инициирует ограничение доступа к азартным играм для военных

Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм

Министерство цифровой трансформации разрабатывает механизм по борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих.

Что известно?

Там отметили, что его готовят совместно с Минобороны.

"Наша цель — защитить военных и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости", - подчеркнули в Минцифры.

Инструмент ограничит участие военнослужащих в азартных играх на время военного положения.

Как это будет работать?

"При входе в игру пользователя будут проверять через реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестр военнослужащих. Если ограничение подтверждается — доступ к игре блокируется.

Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения — без утечки данных и объяснений", — пояснили там.

За внедрение механизма отвечает регулятор игорного рынка — госагентство PlayCity.

+2
подякуйте Зе це його контори, а потім відмивають через інкасаторів, але Орбан забрав собі на вибори, з гаслом грабуй награбоване)
23.03.2026 16:04 Ответить
+2
З таким же успіхом цивільний може стати навідником або диверсантом.
Є гарний вихід:заборонити це бл@дство,але хто ж заріже курку яка несе золоті яйця.
Простіше "заборонити"військовим.хочя я впевнений що бажаючі знайдуть купу лазівок
23.03.2026 16:16 Ответить
+1
Стаття 24

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
23.03.2026 15:58 Ответить
Шо наробим напрацюєм - проїбем і протанцюєм - підходить і до лудоманів
23.03.2026 15:50 Ответить
Потрібно створити легальне казіно для військових, де буде повертатись більшість програних грошей на депозит. Якщо люди все одно грають, то держава має отримувати від цього прибуток і це буде додатковий мотив для мобілізації.
23.03.2026 16:21 Ответить
А круп'є в тому казино призначте оцього потужного пана
23.03.2026 16:24 Ответить
23.03.2026 15:58 Ответить
Вікові обмеження в громадян України є. Це також неконституційно, підходить під ,,інші ознаки,,?
23.03.2026 16:02 Ответить
Так вони аккаунти га родичів реєструватимуть. Той хто на таке захворів не зупиниться юез лікування. Наприклад я себе погано почуваю коли хоч пару раз за добу на Цензор не зайду Ця хвороба як називається?
23.03.2026 16:00 Ответить
В мене дружина Цензор ,,говорілкою,, називає. Ти знову в своїй говорілці? Я відповідаю- А мені разом з тобою в телеграм-каналах сидіти?
23.03.2026 16:05 Ответить
І то правда Дякуємо Цензору що дає можливість таку. Дуже багато і розумних людей почитати та щось для себе взяти розумного а можна і ідіотів не тільки почитати, а й потролити їх
23.03.2026 16:18 Ответить
Молодняк теперь на контракт вообще ничем не заманишь.
23.03.2026 16:02 Ответить
Евгений Парамонов #571781 @Краще би ліквідовували не канали, а ухилянтів разом с провідниками@.
Це ви про себе коментар написали, шановний закордоннику?
23.03.2026 16:29 Ответить
Сам не граю і іншим не раджу,але не розумію чому ухилянт який програє мамкину з.п. або бабціну квартиру має на це право,а військовий котрий може загинути в любу секунду не може?
23.03.2026 16:04 Ответить
Бо військовий, який почав грати, може попасти на гачок до ворога. Бо азартні ігри - це хвороба.
23.03.2026 16:06 Ответить
Бо у невдахи військового з'являється велика спокуса взяти кошти на відіграш у ворога. Це потенційний зрадник який ще й є володарем військових таємниць.
23.03.2026 16:08 Ответить
23.03.2026 16:16 Ответить
Може. Але військовий має більше потрібної ворогу інформації.
23.03.2026 16:18 Ответить
23.03.2026 16:04 Ответить
Побачив одну цікаву деталь..офіцери і колишні прапорщики перестали грати в карти...раніше получки програвалися в клабор та преферанс аж бігом...
23.03.2026 16:27 Ответить
 
 