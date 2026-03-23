Минцифры инициирует ограничение доступа к азартным играм для военных
Министерство цифровой трансформации разрабатывает механизм по борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Там отметили, что его готовят совместно с Минобороны.
"Наша цель — защитить военных и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости", - подчеркнули в Минцифры.
Инструмент ограничит участие военнослужащих в азартных играх на время военного положения.
Как это будет работать?
"При входе в игру пользователя будут проверять через реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестр военнослужащих. Если ограничение подтверждается — доступ к игре блокируется.
Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения — без утечки данных и объяснений", — пояснили там.
За внедрение механизма отвечает регулятор игорного рынка — госагентство PlayCity.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Це ви про себе коментар написали, шановний закордоннику?
Є гарний вихід:заборонити це бл@дство,але хто ж заріже курку яка несе золоті яйця.
Простіше "заборонити"військовим.хочя я впевнений що бажаючі знайдуть купу лазівок