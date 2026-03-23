Минцифры инициирует ограничение доступа к азартным играм для военных

Министерство цифровой трансформации разрабатывает механизм по борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Там отметили, что его готовят совместно с Минобороны.

"Наша цель — защитить военных и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости", - подчеркнули в Минцифры.

Инструмент ограничит участие военнослужащих в азартных играх на время военного положения.

Как это будет работать?

"При входе в игру пользователя будут проверять через реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестр военнослужащих. Если ограничение подтверждается — доступ к игре блокируется.



Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения — без утечки данных и объяснений", — пояснили там.

За внедрение механизма отвечает регулятор игорного рынка — госагентство PlayCity.

