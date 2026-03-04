РУС
Новости
736 29

Заместитель главы Минцифры Деникеева: легализация азартных игр должна быть оправдана для общества

Сколько налогов платит легальный игорный бизнес?

Более 17 млрд грн в год — столько сегодня платят легальные организаторы азартных игр в государственный бюджет. За пять лет после легализации индустрии поступления выросли более чем в 80 раз.

Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева, передает Цензор.НЕТ.

"Легализация азартных игр уже дала ощутимый экономический результат для государства. В то же время, ее ценность определяется не только объемом поступлений, но и тем, насколько прозрачно работает рынок, как защищены игроки и насколько предсказуемы правила для бизнеса. Именно эти принципы мы усиливаем на уровне законодательства", - подчеркнула чиновница в интервью Українському Радіо.

Сколько налогов платит легальный игорный бизнес?

С ней соглашается Александр Когут, президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ).

Сколько налогов платит легальный игорный бизнес?

"Отрасль вышла из тени, отрасль становится более прозрачной. По сравнению с аналогичным периодом рост налоговых поступлений - плюс 279 млн грн. 17,4 млрд гривен - это огромная сумма. Это плюс-минус бюджеты таких городов, как Харьков, Днепр или Николаев. Мы уже большая бюджетообразующая отрасль. Члены Ассоциации остаются крупнейшими налогоплательщиками в отрасли - они обеспечивают около 82% всех налоговых поступлений индустрии", - говорит он.

Крупнейшими налогами, которые генерирует отрасль, остаются налог на прибыль предприятий (11,2 млрд грн за год), налог на доходы физических лиц (4,1 млрд грн) и военный сбор (1,2 млрд грн).

В профильной ассоциации убеждены, что отрасль могла бы обеспечивать еще больше налогов, если бы не рост нелегального сегмента. Доля нелегального сегмента по оценкам KANTAR, Gradus и Factum составляет от 39% до 53% рынка, тогда как объем легального сектора оценивается примерно в 60 млрд грн в год.

Следующий этап реформы - обновление законодательной базы. Минцифра уже подготовила пакет изменений в закон об азартных играх и Налоговый кодекс.

Рынок переведут в режим постоянного цифрового надзора. Обязательными станут отслеживание игрового поведения и инструменты самоограничения для игроков. Также изменится подход к ответственности организаторов азартных игр: за технические ошибки - штраф и требование их исправить, за серьезные нарушения - аннулирование лицензии.

Налоговые правила хотят сделать простыми и понятными. В Минцифре предлагают установить единую ставку налога - 18% - и устранить двойное налогообложение, которое годами создавало споры и судебные тяжбы. Одновременно изменится и подход к налогообложению выигрышей: налог будет уплачиваться не со всей суммы выплаты, а только с реального дохода игрока - то есть с разницы между внесенными средствами и выигрышем.

По словам Натальи Деникеевой, эти решения должны усилить прозрачность рынка и обеспечить предсказуемые условия для легального бизнеса, что откроет дополнительный потенциал для роста бюджетных поступлений.

"Минцифры готовит законопроекты, которые кардинально изменят всю экосреду отрасли. Мы очень надеемся, что все предложенные изменения будут и в дальнейшем подробно обсуждаться с участниками рынка. У нас одна общая цель - вывести рынок из тени и сделать отрасль более прозрачной. Взвешенное сбалансированное регулирование и прозрачная, однозначно трактованная система налогообложения могут дать настоящий толчок к росту рынка и, соответственно, к увеличению налоговых отчислений", - говорит Когут.

Украина должна научиться конкурировать с другими странами в индустрии iGaming и добиться того, чтобы стать более привлекательной юрисдикцией - и с точки зрения регулирования, и с точки зрения налогообложения. Украинский рынок iGaming сегодня генерирует всего €1,4 млрд выручки в год и имеет потенциал роста до €3-4 млрд. Для сравнения: выручка индустрии гемблинга в США в 2025 году составила $209,2 млрд, в ЕС - €130 млрд. Крупнейшие европейские рынки: Италия - €21 млрд, Великобритания - €19,8 млрд, Германия - €14,4 млрд, Франция - €14 млрд.

Топ комментарии
+5
Любителів лікувати треба, примусово. Організаторам - по 15 років з конфіскацією.
04.03.2026 10:06 Ответить
+4
Совок головного мозку?Як ти побориш алкоголізм?Треба умови створювати для людей,щоб не було бажання набухаться,щоб менше звертати увагу на величину писдеця
04.03.2026 10:04 Ответить
+3
Гравці - хворі люди, співчуваю їм. А тих хто на цьому наживається просто зневажаю, вони мерзотні аморальні покидьки.
04.03.2026 10:21 Ответить
Брати приклад з ЄС до якого має влитися Україна. Там дозволено не лише одноруких бандитів але й двоногих повій. Щоправда тотальний контроль держави. Привіт лібертаріанцям.
04.03.2026 09:58 Ответить
А устрій якої країни тобі більше всього до вподоби?
04.03.2026 10:39 Ответить
Азартні ігри безумовно треба легалізувати. А ось із алкоголізмом боротись на державному рівні. Від горілки в Україні гине люду набагато більше ніж від ракет та снарядів.
04.03.2026 10:00 Ответить
Совок головного мозку?Як ти побориш алкоголізм?Треба умови створювати для людей,щоб не було бажання набухаться,щоб менше звертати увагу на величину писдеця
04.03.2026 10:04 Ответить
Бухають не від величини піздеця, а від алкоголізму. В багатьох країнах ******* побільше нашого, але там так не п'ють. А основний ******* від бухла. Решта - - похідне. Не плутай причину і наслідок.
04.03.2026 10:13 Ответить
У країнах Середньої Азії та Африки, Латинської Америки рівень достатку у рази нижчий за Україну. Бангладеш та Філіппіни - просто злидарі. Але там так не бухають. Рівень споживання алкоголю на людину у Індії - 50 грам чистого спирту на рік. В Україні - 7-8 літрів.
04.03.2026 10:20 Ответить
Дурачок,там другу дурь вживають .
04.03.2026 10:28 Ответить
вживання і алкоголізм різні речі
04.03.2026 10:33 Ответить
Єдиний метод, це культура алкоголю. В не як в нас, на дертися як свиня.
04.03.2026 11:09 Ответить
"А ты азартный ,Парамоша... " (х/ф "Бег"1970р.)
04.03.2026 10:00 Ответить
Думаю,що треба узаконити і пради податки з НАПЕРСТНИКІВ,бо їх розвелось багато,особливо у влади.
04.03.2026 10:02 Ответить
Любителів лікувати треба, примусово. Організаторам - по 15 років з конфіскацією.
04.03.2026 10:06 Ответить
Дебіли. По-іншому не назвеш.
Запитайте в Ісландії, як воно там.
04.03.2026 10:07 Ответить
Чергова кацапка Дєнікєєва, як ніхто - шарить в іграх, це у кацапів в краві
04.03.2026 10:19 Ответить
Гравці - хворі люди, співчуваю їм. А тих хто на цьому наживається просто зневажаю, вони мерзотні аморальні покидьки.
04.03.2026 10:21 Ответить
Покидьки також і ті, хто хизується збільшенням надходжень до бюджету, тому що це "збільшення" здійснюється за рахунок війскових, які зливають всі свої гроші на передку.
04.03.2026 10:37 Ответить
Основна проблема у Зельоних - знайти красиве виправдання легалізації кацапського ігрового бізнесу в Україні.
04.03.2026 10:21 Ответить
Азартные игры это просто выкачка денег из карманов граждан,это не бизнес и не галузь,ее существование он лайн нельзя оправдывать тем,что хитрожопые организаторы этой аферистичной схемы немного делятся с бюджетом и чинушками
04.03.2026 10:29 Ответить
Лас-Вегас, Монако.
04.03.2026 11:48 Ответить
"Щипачі гусей" перешивають кишені на втричі більші й потроюють виробництво пасків з додатковими дірочками-реагують на "потреби суспільства"!
04.03.2026 10:35 Ответить
На ТБ повно реклами азартних ігор, причому вона настільки нав'язлива, дебільна, повторюють по три рази в одній рекламній паузі. Чим оця зелень вихваляється, "ефективною галуззю промисловості", мистецтвом вивертання кишеней у найбіднішої частини населення (найбагатші мають окремі заклади, які мабуть і податків не сплачують)? І жодної програми на ТБ, яка б роз'яснювала небезпеку ігрової залежності (лудоманії).
04.03.2026 10:36 Ответить
Ігроман нічим не відрізняється від алкаша чи наркомана. Це все залежності. Ну давайте герич почнемо продавати в АТБ. Збільшемо надходження до бюджету.
04.03.2026 11:07 Ответить
Замість костелів, як у Польщі сидять, розважаються в притонах. Там же й інші "розваги"
04.03.2026 11:46 Ответить
Беріть приклад з ЛасВегаса чи Монако.
04.03.2026 11:18 Ответить
Хлеба и зрелищ...
Кому нагадати, чим закінчив Рим???
Пролетаріат ще совковий
04.03.2026 11:43 Ответить
Отрасль????)))))обдурювання людей???Так алее!!! Е ще отрасль котиків! Че і там незбирати податки??? А шо ви хочте с тої держави?((
04.03.2026 11:51 Ответить
 
 