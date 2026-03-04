Заместитель главы Минцифры Деникеева: легализация азартных игр должна быть оправдана для общества

Более 17 млрд грн в год — столько сегодня платят легальные организаторы азартных игр в государственный бюджет. За пять лет после легализации индустрии поступления выросли более чем в 80 раз.

Об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева, передает Цензор.НЕТ.

"Легализация азартных игр уже дала ощутимый экономический результат для государства. В то же время, ее ценность определяется не только объемом поступлений, но и тем, насколько прозрачно работает рынок, как защищены игроки и насколько предсказуемы правила для бизнеса. Именно эти принципы мы усиливаем на уровне законодательства", - подчеркнула чиновница в интервью Українському Радіо.

С ней соглашается Александр Когут, президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ).

"Отрасль вышла из тени, отрасль становится более прозрачной. По сравнению с аналогичным периодом рост налоговых поступлений - плюс 279 млн грн. 17,4 млрд гривен - это огромная сумма. Это плюс-минус бюджеты таких городов, как Харьков, Днепр или Николаев. Мы уже большая бюджетообразующая отрасль. Члены Ассоциации остаются крупнейшими налогоплательщиками в отрасли - они обеспечивают около 82% всех налоговых поступлений индустрии", - говорит он.

Крупнейшими налогами, которые генерирует отрасль, остаются налог на прибыль предприятий (11,2 млрд грн за год), налог на доходы физических лиц (4,1 млрд грн) и военный сбор (1,2 млрд грн).

В профильной ассоциации убеждены, что отрасль могла бы обеспечивать еще больше налогов, если бы не рост нелегального сегмента. Доля нелегального сегмента по оценкам KANTAR, Gradus и Factum составляет от 39% до 53% рынка, тогда как объем легального сектора оценивается примерно в 60 млрд грн в год.

Следующий этап реформы - обновление законодательной базы. Минцифра уже подготовила пакет изменений в закон об азартных играх и Налоговый кодекс.

Рынок переведут в режим постоянного цифрового надзора. Обязательными станут отслеживание игрового поведения и инструменты самоограничения для игроков. Также изменится подход к ответственности организаторов азартных игр: за технические ошибки - штраф и требование их исправить, за серьезные нарушения - аннулирование лицензии.

Налоговые правила хотят сделать простыми и понятными. В Минцифре предлагают установить единую ставку налога - 18% - и устранить двойное налогообложение, которое годами создавало споры и судебные тяжбы. Одновременно изменится и подход к налогообложению выигрышей: налог будет уплачиваться не со всей суммы выплаты, а только с реального дохода игрока - то есть с разницы между внесенными средствами и выигрышем.

По словам Натальи Деникеевой, эти решения должны усилить прозрачность рынка и обеспечить предсказуемые условия для легального бизнеса, что откроет дополнительный потенциал для роста бюджетных поступлений.

"Минцифры готовит законопроекты, которые кардинально изменят всю экосреду отрасли. Мы очень надеемся, что все предложенные изменения будут и в дальнейшем подробно обсуждаться с участниками рынка. У нас одна общая цель - вывести рынок из тени и сделать отрасль более прозрачной. Взвешенное сбалансированное регулирование и прозрачная, однозначно трактованная система налогообложения могут дать настоящий толчок к росту рынка и, соответственно, к увеличению налоговых отчислений", - говорит Когут.

Украина должна научиться конкурировать с другими странами в индустрии iGaming и добиться того, чтобы стать более привлекательной юрисдикцией - и с точки зрения регулирования, и с точки зрения налогообложения. Украинский рынок iGaming сегодня генерирует всего €1,4 млрд выручки в год и имеет потенциал роста до €3-4 млрд. Для сравнения: выручка индустрии гемблинга в США в 2025 году составила $209,2 млрд, в ЕС - €130 млрд. Крупнейшие европейские рынки: Италия - €21 млрд, Великобритания - €19,8 млрд, Германия - €14,4 млрд, Франция - €14 млрд.

