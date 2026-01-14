В Україні запускають систему онлайн-моніторингу азартних ігор – уряд ухвалив постанову
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).
Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації, це дозволить контролювати роботу легального грального бізнесу в режимі реального часу.
У Мінцифри уточнили, що систему запускатимуть поступово.
Перший етап
Перший етап ДСОМ фіксуватиме ставки й виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця, що дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.
Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до Системи. Відтак, уже з літа 2026 року держава отримає повноцінний інструмент для подальшого регулювання гральної сфери і боротьби з тіньовим бізнесом, зазначають у міністерстві.
Другий етап
Розробка другого етапу ДСОМ запланована на цей рік, додали у Мінцифри. Очікується, що другий етап розширить функціонал Системи: облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри та облік операцій з ігровими замінниками гривні.
"Такі цифрові системи вже працюють у низці європейських країн, зокрема в Німеччині та Румунії. Україна впроваджує цей підхід як основу прозорого та ефективного регулювання сфери азартних ігор", – зазначили в Мінцифри.
Гральний бізнес в Україні
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає можливість подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через "Дію". Відтепер рішення щодо видачі ліцензій ухвалюватиме державне агентство "ПлейСіті", а компанії отримуватимуть відповідні повідомлення у "Дії".
У листопаді минулого року стало відомо, що державне агентство "ПлейСіті" та Міністерство цифрової трансформації України розглядають два варіанти відкриття лотерейного ринку та залучення компаній з іноземним капіталом.
На початку грудня повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" за пів року від початку роботи заблокувало понад 2,5 тис. нелегальних онлайн-казино й видалило більш ніж 280 сторінок у соцмережах за незаконну рекламу азартних ігор.
Також у листопаді Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи операторів лотерей.
Зокрема, нові правила передбачають:
- відкриті конкурси для отримання ліцензій;
- щорічні ліцензійні платежі – понад 67 млн грн від трьох операторів;
- електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;
- унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.
Проєкт цієї постанови різко критикував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). За його словами, розроблені Мінцифри під керівництвом першого віцепрем’єра Михайла Федорова нові правила дозволять трьом лотерейним операторам – УНЛ, "Патріот" та МСЛ – отримати нові ліцензії фактично без конкурсу.
До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.
Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.
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