В Україні запускають систему онлайн-моніторингу азартних ігор – уряд ухвалив постанову

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).

Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації, це дозволить контролювати роботу легального грального бізнесу в режимі реального часу.

У Мінцифри уточнили, що систему запускатимуть поступово.

Перший етап

Перший етап ДСОМ фіксуватиме ставки й виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця, що дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.

Ліцензовані організатори матимуть пів року, щоб приєднатися до Системи. Відтак, уже з літа 2026 року держава отримає повноцінний інструмент для подальшого регулювання гральної сфери і боротьби з тіньовим бізнесом, зазначають у міністерстві.

Другий етап

Розробка другого етапу ДСОМ запланована на цей рік, додали у Мінцифри. Очікується, що другий етап розширить функціонал Системи: облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри та облік операцій з ігровими замінниками гривні.

"Такі цифрові системи вже працюють у низці європейських країн, зокрема в Німеччині та Румунії. Україна впроваджує цей підхід як основу прозорого та ефективного регулювання сфери азартних ігор", – зазначили в Мінцифри.

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Гральний бізнес в Україні

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає можливість подання заяви на отримання ліцензії у сфері азартних ігор через "Дію". Відтепер рішення щодо видачі ліцензій ухвалюватиме державне агентство "ПлейСіті", а компанії отримуватимуть відповідні повідомлення у "Дії".

У листопаді минулого року стало відомо, що державне агентство "ПлейСіті" та Міністерство цифрової трансформації України розглядають два варіанти відкриття лотерейного ринку та залучення компаній з іноземним капіталом.

На початку грудня повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" за пів року від початку роботи заблокувало понад 2,5 тис. нелегальних онлайн-казино й видалило більш ніж 280 сторінок у соцмережах за незаконну рекламу азартних ігор.

Також у листопаді Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи операторів лотерей.

Зокрема, нові правила передбачають:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні ліцензійні платежі – понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

Проєкт цієї постанови різко критикував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). За його словами, розроблені Мінцифри під керівництвом першого віцепрем’єра Михайла Федорова нові правила дозволять трьом лотерейним операторам – УНЛ, "Патріот" та МСЛ – отримати нові ліцензії фактично без конкурсу.

До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.