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Новини
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Заступниця глави Мінцифри Денікеєва: легалізація азартних ігор має бути виправдана для суспільства

Скільки податків платить легальний гральний бізнес?

Понад 17 млрд грн на рік — стільки сьогодні сплачують легальні організатори азартних ігор до державного бюджету. За п’ять років після легалізації індустрії надходження зросли більш ніж у 80 разів.

Про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва, передає Цензор.НЕТ.

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"Легалізація азартних ігор уже дала відчутний економічний результат для держави. Водночас її цінність визначається не лише обсягом надходжень, а й тим, наскільки прозоро працює ринок, як захищені гравці та наскільки передбачуваними є правила для бізнесу. Саме ці принципи ми посилюємо на рівні законодавства" — наголосила чиновниця в інтерв’ю Українському Радіо.

Скільки податків платить легальний гральний бізнес?

З нею погоджується Олександр Когут, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

Скільки податків платить легальний гральний бізнес?

"Галузь вийшла з тіні, галузь стає більш прозорою. Порівняно з аналогічним періодом зростання податкових надходжень — плюс 279 млн грн. 17,4 млрд гривень — це величезна сума. Це плюс мінус бюджети таких міст як Харків, Дніпро чи Миколаїв. Ми вже велика бюджетоутворююча галузь. Члени Асоціації залишаються найбільшими платниками податків у галузі — вони забезпечують близько 82% усіх податкових надходжень індустрії", — каже він.

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Найбільшими податками, які генерує галузь, залишаються податок на прибуток підприємств (11,2 млрд грн за рік), податок на доходи фізичних осіб (4,1 млрд грн) та військовий збір (1,2 млрд грн).

В профільній асоціації переконані, що галузь могла б забезпечувати ще більше податків, якби не зростання нелегального сегмента. Частка нелегального сегмента за оцінками KANTAR, Gradus і Factum становить від 39% до 53% ринку, тоді як обсяг легального сектору оцінюється приблизно у 60 млрд грн на рік.

Наступний етап реформи — оновлення законодавчої бази. Мінцифра вже підготувала пакет змін до закону про азартні ігри та Податкового кодексу.

Ринок переведуть у режим постійного цифрового нагляду. Обов’язковими стануть відстеження ігрової поведінки та інструменти самообмеження для гравців. Також зміниться підхід до відповідальності організаторів азартних ігор: за технічні помилки — штраф і вимога їх виправити, за серйозні порушення — анулювання ліцензії.

Податкові правила хочуть зробити простими й зрозумілими. У Мінцифрі пропонують встановити єдину ставку податку — 18% — й усунути подвійне оподаткування, яке роками створювало суперечки та судові спори. Одночасно зміниться і підхід до оподаткування виграшів: податок сплачуватиметься не з усієї суми виплати, а лише з реального доходу гравця — тобто з різниці між внесеними коштами і виграшем.

За словами Наталі Денікеєвої, ці рішення мають посилити прозорість ринку та забезпечити передбачувані умови для легального бізнесу, що відкриє додатковий потенціал для зростання бюджетних надходжень.

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"Мінцифри готує законопроекти, які кардинально змінять все еко-середовище галузі. Ми дуже сподіваємося, що всі запропоновані зміни будуть і в подальшому детально обговорюватись з учасниками ринку. В нас одна спільна мета — вивести ринок з тіні та зробити галузь більш прозорою. Зважене збалансоване регулювання та прозора, однозначно трактована система оподаткування можуть дати справжній поштовх до зростання ринку та відповідно — до збільшення податкових відрахувань", — каже Когут.

Україна має навчитися конкурувати з іншими країнами в індустрії iGaming та домогтися того, щоб стати більш привабливою юрисдикцією — і з точки зору регулювання, і з точки зору оподаткування. Український ринок iGaming сьогодні генерує всього €1,4 млрд виручки на рік і має потенціал зростання до €3–4 млрд. Для порівняння: виручка індустрії гемблінгу у США у 2025 році склала $209,2 млрд, у ЄС — €130 млрд. Найбільші європейські ринки: Італія — €21 млрд, Велика Британія — €19,8 млрд, Німеччина — €14,4 млрд, Франція — €14 млрд.

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Автор: 

гральний бізнес (328) податки (4282) азартні ігри (349) Мінцифри (1313)
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Топ коментарі
+9
Любителів лікувати треба, примусово. Організаторам - по 15 років з конфіскацією.
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04.03.2026 10:06 Відповісти
+8
Азартные игры это просто выкачка денег из карманов граждан,это не бизнес и не галузь,ее существование он лайн нельзя оправдывать тем,что хитрожопые организаторы этой аферистичной схемы немного делятся с бюджетом и чинушками
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04.03.2026 10:29 Відповісти
+7
Гравці - хворі люди, співчуваю їм. А тих хто на цьому наживається просто зневажаю, вони мерзотні аморальні покидьки.
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04.03.2026 10:21 Відповісти
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Брати приклад з ЄС до якого має влитися Україна. Там дозволено не лише одноруких бандитів але й двоногих повій. Щоправда тотальний контроль держави. Привіт лібертаріанцям.
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04.03.2026 09:58 Відповісти
А устрій якої країни тобі більше всього до вподоби?
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04.03.2026 10:39 Відповісти
Азартні ігри безумовно треба легалізувати. А ось із алкоголізмом боротись на державному рівні. Від горілки в Україні гине люду набагато більше ніж від ракет та снарядів.
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04.03.2026 10:00 Відповісти
Совок головного мозку?Як ти побориш алкоголізм?Треба умови створювати для людей,щоб не було бажання набухаться,щоб менше звертати увагу на величину писдеця
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04.03.2026 10:04 Відповісти
Бухають не від величини піздеця, а від алкоголізму. В багатьох країнах ******* побільше нашого, але там так не п'ють. А основний ******* від бухла. Решта - - похідне. Не плутай причину і наслідок.
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04.03.2026 10:13 Відповісти
У країнах Середньої Азії та Африки, Латинської Америки рівень достатку у рази нижчий за Україну. Бангладеш та Філіппіни - просто злидарі. Але там так не бухають. Рівень споживання алкоголю на людину у Індії - 50 грам чистого спирту на рік. В Україні - 7-8 літрів.
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04.03.2026 10:20 Відповісти
Дурачок,там другу дурь вживають .
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04.03.2026 10:28 Відповісти
вживання і алкоголізм різні речі
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04.03.2026 10:33 Відповісти
Єдиний метод, це культура алкоголю. В не як в нас, на дертися як свиня.
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04.03.2026 11:09 Відповісти
"А ты азартный ,Парамоша... " (х/ф "Бег"1970р.)
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04.03.2026 10:00 Відповісти
Думаю,що треба узаконити і пради податки з НАПЕРСТНИКІВ,бо їх розвелось багато,особливо у влади.
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04.03.2026 10:02 Відповісти
Любителів лікувати треба, примусово. Організаторам - по 15 років з конфіскацією.
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04.03.2026 10:06 Відповісти
Дебіли. По-іншому не назвеш.
Запитайте в Ісландії, як воно там.
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04.03.2026 10:07 Відповісти
Чергова кацапка Дєнікєєва, як ніхто - шарить в іграх, це у кацапів в краві
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04.03.2026 10:19 Відповісти
Гравці - хворі люди, співчуваю їм. А тих хто на цьому наживається просто зневажаю, вони мерзотні аморальні покидьки.
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04.03.2026 10:21 Відповісти
Покидьки також і ті, хто хизується збільшенням надходжень до бюджету, тому що це "збільшення" здійснюється за рахунок війскових, які зливають всі свої гроші на передку.
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04.03.2026 10:37 Відповісти
Основна проблема у Зельоних - знайти красиве виправдання легалізації кацапського ігрового бізнесу в Україні.
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04.03.2026 10:21 Відповісти
Азартные игры это просто выкачка денег из карманов граждан,это не бизнес и не галузь,ее существование он лайн нельзя оправдывать тем,что хитрожопые организаторы этой аферистичной схемы немного делятся с бюджетом и чинушками
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04.03.2026 10:29 Відповісти
Лас-Вегас, Монако.
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04.03.2026 11:48 Відповісти
"Щипачі гусей" перешивають кишені на втричі більші й потроюють виробництво пасків з додатковими дірочками-реагують на "потреби суспільства"!
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04.03.2026 10:35 Відповісти
На ТБ повно реклами азартних ігор, причому вона настільки нав'язлива, дебільна, повторюють по три рази в одній рекламній паузі. Чим оця зелень вихваляється, "ефективною галуззю промисловості", мистецтвом вивертання кишеней у найбіднішої частини населення (найбагатші мають окремі заклади, які мабуть і податків не сплачують)? І жодної програми на ТБ, яка б роз'яснювала небезпеку ігрової залежності (лудоманії).
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04.03.2026 10:36 Відповісти
Ігроман нічим не відрізняється від алкаша чи наркомана. Це все залежності. Ну давайте герич почнемо продавати в АТБ. Збільшемо надходження до бюджету.
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04.03.2026 11:07 Відповісти
Замість костелів, як у Польщі сидять, розважаються в притонах. Там же й інші "розваги"
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04.03.2026 11:46 Відповісти
Беріть приклад з ЛасВегаса чи Монако.
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04.03.2026 11:18 Відповісти
Хлеба и зрелищ...
Кому нагадати, чим закінчив Рим???
Пролетаріат ще совковий
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04.03.2026 11:43 Відповісти
Отрасль????)))))обдурювання людей???Так алее!!! Е ще отрасль котиків! Че і там незбирати податки??? А шо ви хочте с тої держави?((
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04.03.2026 11:51 Відповісти
Так можна і торгівлю наркотиками виправдати. Тільки замислитесь, які могли б бути надходження до бюджету від легалізації такої" галузі"...
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04.03.2026 13:02 Відповісти
опять буки свою дичь выпаривают
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04.03.2026 13:07 Відповісти
А якби хто порахував, скільки виторгу недоотримали у сфері матеріального виробництва через те, що гральний бізнес вигріб ці гроші з кишень потенційних покупців, скільки грошви випало через це з обігу в реальній економіці, яка ще й генерує добавлену вартість, з якої держава має податки. Одного тільки ПДВ держава втратила 20% від обігу у гральному бізнесі. "Кінчайте, тату, торгувати, бо вже здачу давати нічим!"
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04.03.2026 13:58 Відповісти
Збільшення до бюджету за рахунок розбитих сімей.
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04.03.2026 19:31 Відповісти
Легалізація наркотиків в Україні принесе в бюджет ще більше грошей, 17 млрд. доларів в місяць. 😀
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05.03.2026 07:21 Відповісти
 
 