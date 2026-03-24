В "Дії" не будет электронных повесток. Это подорвет доверие миллионов украинцев, — Минцифры

Электронные повестки в "Дії" — какова позиция Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины не планирует вводить электронные повестки.

Об этом рассказал и.о. министра Минцифры Александр Борняков в интервью Speka, передает Цензор.НЕТ.

Повесток в "Дії" не будет

Борняков подчеркнул, что такая инициатива не находится в разработке и не планируется ни в приложении "Дія", ни в других продуктах Минцифры.

"Это принципиальная позиция, которая остается неизменной. "Дія" создавалась как инструмент удобного государства-партнера. Мы строим Agentic State – систему, которая помогает людям получать услуги, открывать бизнес или заключать брак буквально в один клик. Если превратить этот инструмент в механизм принуждения, это подорвет доверие миллионов пользователей", — пояснил он.

Фокус министерства сейчас направлен на минимизацию бюрократии, а именно: цифровизацию процедур получения статусов для военных, развитие defense-инноваций через кластер Brave1 и обеспечение фронта технологическими решениями.

Топ комментарии
розсмішили... це підерве довіру мільйонів українців.....
24.03.2026 19:38 Ответить
У нас в Україні так простий народ любить безмежно владу, що вже нема куди цю велику любов підривати.
24.03.2026 19:38 Ответить
наскільки *****, що аж не вдобно
24.03.2026 19:35 Ответить
через певний час то може змінитися, держава ж не створює ядерку щоб наблизити мир, тому мобілізація буде продовжуватися
24.03.2026 19:43 Ответить
что будет что не будет, если воевать не хотят то до сраки где оно будет
24.03.2026 19:44 Ответить
А з якого це переляку така тема піднялася взагалі? За руку спіймали?
24.03.2026 19:48 Ответить
Та що ви! Не хвилюйтесь! Більше нікуди підривати ту довіру до сраної Зе-Дії!
24.03.2026 19:51 Ответить
Значить скоро будуть.
24.03.2026 19:52 Ответить
Так і дія далеко не у всіх, так що якось пофіг що вони там впроваджують чи виключають
24.03.2026 19:58 Ответить
гниди з мінцифри - зайдіть на цензор і почитайте коменти )
24.03.2026 20:03 Ответить
Якщо й справді не планувалося, то до чого це пояснення?
24.03.2026 20:21 Ответить
так перевіряють реакцію,читають коменти,я особисто срав на їхню рабську цифровизацію,бо якщо гикне інет в жопу собі вони її запхають з повістками чи без....
24.03.2026 20:29 Ответить
Ну значить будуть.
24.03.2026 20:28 Ответить
Як можна підірвати те, чого немає?🤔
24.03.2026 20:42 Ответить
 
 