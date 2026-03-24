В "Дії" не будет электронных повесток. Это подорвет доверие миллионов украинцев, — Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины не планирует вводить электронные повестки.

Об этом рассказал и.о. министра Минцифры Александр Борняков в интервью Speka, передает Цензор.НЕТ.

Повесток в "Дії" не будет

Борняков подчеркнул, что такая инициатива не находится в разработке и не планируется ни в приложении "Дія", ни в других продуктах Минцифры.

"Это принципиальная позиция, которая остается неизменной. "Дія" создавалась как инструмент удобного государства-партнера. Мы строим Agentic State – систему, которая помогает людям получать услуги, открывать бизнес или заключать брак буквально в один клик. Если превратить этот инструмент в механизм принуждения, это подорвет доверие миллионов пользователей", — пояснил он.

Фокус министерства сейчас направлен на минимизацию бюрократии, а именно: цифровизацию процедур получения статусов для военных, развитие defense-инноваций через кластер Brave1 и обеспечение фронта технологическими решениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минцифры инициирует ограничение доступа к азартным играм для военных

Услуги в "Резерв+"

С 6 января в приложении "Резерв+" пользователи могут получать уведомления об отправке ТЦК и СП бумажной повестки.

Читайте также: В "Дії" вскоре появится голосовой поиск услуг