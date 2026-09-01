Атаки не должны парализовать ВР: Стефанчук анонсировал голосование депутатов в укрытии
Длительные воздушные тревоги не должны нарушать работу Верховной Рады.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Как будет работать резервная система в укрытии
По его словам, совместно с руководителем и сотрудниками Аппарата Верховной Рады уже представили парламентским журналистам ИТ-решение, которое обеспечит непрерывность пленарного процесса даже в таких условиях.
"В укрытии здания Парламента уже оборудованы мобильные рабочие места для всех народных депутатов. Для электронного голосования разработана резервная система с использованием личных мобильных устройств, которую на этой неделе будут тестировать депутаты. Работа над ней началась еще в начале полномасштабного вторжения, без затрат бюджетных средств", — отметил Стефанчук.
Отдельно он подчеркнул, что такой формат голосования будет применяться только во время длительных воздушных тревог. В остальных случаях Верховная Рада будет работать в обычном режиме в сессионном зале.
Почему важно обеспечить непрерывность работы парламента
"Российские атаки не должны парализовать украинские государственные институты. Парламент должен оставаться способным принимать решения, от которых зависят оборона, экономика и стабильная работа страны", — резюмирует спикер.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов - голосование по телефону.
- Позже Стефанчук заявил, что Рада тестирует систему голосования в укрытии, голосование по телефону - "план Б".
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