Атаки не должны парализовать ВР: Стефанчук анонсировал голосование депутатов в укрытии

Длительные воздушные тревоги не должны нарушать работу Верховной Рады.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как будет работать резервная система в укрытии

По его словам, совместно с руководителем и сотрудниками Аппарата Верховной Рады уже представили парламентским журналистам ИТ-решение, которое обеспечит непрерывность пленарного процесса даже в таких условиях.

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"В укрытии здания Парламента уже оборудованы мобильные рабочие места для всех народных депутатов. Для электронного голосования разработана резервная система с использованием личных мобильных устройств, которую на этой неделе будут тестировать депутаты. Работа над ней началась еще в начале полномасштабного вторжения, без затрат бюджетных средств", — отметил Стефанчук.

Отдельно он подчеркнул, что такой формат голосования будет применяться только во время длительных воздушных тревог. В остальных случаях Верховная Рада будет работать в обычном режиме в сессионном зале.

Почему важно обеспечить непрерывность работы парламента

"Российские атаки не должны парализовать украинские государственные институты. Парламент должен оставаться способным принимать решения, от которых зависят оборона, экономика и стабильная работа страны", — резюмирует спикер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов - голосование по телефону.

Позже Стефанчук заявил, что Рада тестирует систему голосования в укрытии, голосование по телефону - "план Б".

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