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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Атаки не повинні паралізувати ВР: Стефанчук анонсував голосування депутатів в укритті

Як працюватиме Рада у тривогу

Тривалі повітряні тривоги не повинні порушувати роботу Верховної Ради.

На цьому наголосив спікер РФ Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працюватиме резервна система в укритті

За його словами, разом із керівником та працівниками Апарату Верховної Ради вже представили парламентським журналістам ІТ-рішення, яке забезпечить безперервність пленарного процесу навіть за таких умов.

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"В укритті будівлі Парламенту вже облаштовані мобільні робочі місця для всіх народних депутатів. Для електронного голосування розроблено резервну систему з використанням особистих мобільних пристроїв, яку цього тижня тестуватимуть депутати. Робота над нею розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення, без витрат бюджетних коштів", - зазначив Стефанчук.

Окремо він наголосив, що такий формат голосування застосовуватиметься лише під час тривалих повітряних тривог. В інших випадках Верховна Рада працюватиме у звичайному режимі у сесійній залі.

Чому важливо забезпечити безперервність роботи Парламенту

"Російські атаки не повинні паралізувати українські державні інституції. Парламент має залишатися спроможним ухвалювати рішення, від яких залежать оборона, економіка та стабільна робота країни", - резюмує спікер.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.
  • Пізніше Стефанчук заявив, що Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б".

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Автор: 

ВР (11602) Стефанчук Руслан (797) повітряна тривога (1020)
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Топ коментарі
+7
нууу, якщо стефанчук в дверях не застрягне...
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01.09.2026 15:02 Відповісти
+5
Не проблема -де! Проблема -кому!? Зала Ради на 2/3 пуста усі дні засідань!
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01.09.2026 15:04 Відповісти
+2
А "корито" теж будуть перетаскувати в укриття будівлі ВР?
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01.09.2026 15:07 Відповісти

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