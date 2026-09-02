В Україні запровадять нові рівні тривоги для позначення загрози РФ. Будуть зміни для Києва, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові правила реагування на російські повітряні атаки, зокрема це стосується безпеки Києва.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доповів президенту про підготовку заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні — застосування дронів для виснаження цивільного життя в містах і звичної економічної активності в країні.

Нові рівні тривоги

Першим кроком стане оновлення систем оповіщення про загрозу — запровадять два рівні позначення: жовтий та червоний. Генеральний штаб і Повітряні сили ЗСУ разом з урядом, Міноборони, МВС та ДСНС визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози відповідатимуть кожному рівню. Базово жовтий рівень означатиме наліт дронів, а червоний — ракетну небезпеку, зокрема загрозу балістичних атак і масованих ударів.

Зміняться й звукові сигнали оповіщення відповідно до рівня загрози. Наразі вже скасовано повторний запуск сирени на позначення відбою тривоги — сирена лунатиме лише на початку тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих звукових сигналів, а також більш точна географічна прив'язка тривог до конкретної місцевості, де є реальна загроза.

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Робота держструктур та бізнесу під час тривог

Уряд разом з органами місцевого самоврядування, військовими, МВС та ДСНС мають встановити чіткі критерії роботи державних структур, бізнесу та інших об'єктів під час жовтого рівня загрози. Також оновлять нормативи розташування укриттів у містах і громадах, включно з мобільними укриттями, а бізнес отримає додаткову підтримку для масштабування розміщення модульних укриттів.

Зміни для Києва

У Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час тривог. Зокрема, під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість одиниць наземного транспорту суттєво розширять, щоб компенсувати зупинки на Святошинсько-Броварській гілці та дублювати маршрут між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Також скоротять час комендантської години в столиці — іншим містам запропонують переглянути свої межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки та бізнесу.

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Освіта та медицина

Правила роботи шкіл і дитсадків залишаються незмінними — освітній процес мають налаштовувати в інтересах дітей і батьків. Кабмін передбачить додаткові заходи фінансової підтримки медичних закладів для збереження належного рівня роботи державної та комунальної медицини.

Регулярний перегляд заходів

Запроваджується щотижневий аудит алгоритмів реагування на загрозу за участі уряду, місцевої влади, бізнесу, військових і безпекових структур та державних компаній — для оперативного оновлення заходів захисту життя відповідно до реальної ситуації в містах і громадах, додав Зеленський.

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