Комендантский час в Украине может стать короче: власти готовят изменения

В Украине планируют пересмотреть подход к комендантскому часу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в его Telegram-канале.

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В Киеве хотят сократить комендантский час

Сейчас комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00.

Отдельно планируется пересмотреть правила работы столицы во время воздушных тревог.

Изменения могут коснуться общественного транспорта, метро и других объектов городской инфраструктуры.

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Другие города также могут изменить ограничения

Пересмотр комендантского часа может коснуться и других населенных пунктов. Властям городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.

Решения должны приниматься с учетом потребностей безопасности людей и возможности нормальной работы бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют изменить подход к воздушным тревогам. Вместо единого сигнала хотят ввести два уровня опасности – "желтый" и "красный", в зависимости от характера угрозы.

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