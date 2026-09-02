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Новости Комендантский час
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Комендантский час в Украине может стать короче: власти готовят изменения

Комендантский час в Украине изменится

В Украине планируют пересмотреть подход к комендантскому часу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в его Telegram-канале.

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В Киеве хотят сократить комендантский час

Сейчас комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00.

Отдельно планируется пересмотреть правила работы столицы во время воздушных тревог.

Изменения могут коснуться общественного транспорта, метро и других объектов городской инфраструктуры.

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Другие города также могут изменить ограничения

Пересмотр комендантского часа может коснуться и других населенных пунктов. Властям городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.

Решения должны приниматься с учетом потребностей безопасности людей и возможности нормальной работы бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют изменить подход к воздушным тревогам. Вместо единого сигнала хотят ввести два уровня опасности – "желтый" и "красный", в зависимости от характера угрозы.

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Автор: 

безопасность (1245) бизнес (1669) комендантский час (186) атака (2020)
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Топ комментарии
+6
Как раз алкашам КЧ вообще не помеха, почти каждую ночь то час то в два какие то крики, ор и мат.
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02.09.2026 18:37 Ответить
+4
Вона й так збирається, бо всім вже пох на комендантську. Моцики ревуть, автівки швендяють ...
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02.09.2026 18:38 Ответить
+4
У мене у дворі все літо збирається і сидить до 2 ночі. І ані поліції, ані ТЦК на них чомусь немає...
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02.09.2026 18:42 Ответить

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