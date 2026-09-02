Комендантська година в Україні може стати коротшою: влада готує зміни
В Україні планують переглянути підхід до комендантської години.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента України Володимира Зеленського в його телеграм-каналі.
У Києві хочуть скоротити комендантську годину
Наразі комендантська година в Києві діє з 00:00 до 05:00.
Окремо планують переглянути правила роботи столиці під час повітряних тривог.
Зміни можуть стосуватися громадського транспорту, метро та інших об’єктів міської інфраструктури.
Інші міста також можуть змінити обмеження
Перегляд комендантської години може торкнутися й інших населених пунктів. Владі міст запропонують оцінити чинні обмеження та за потреби змінити їхні часові межі.
Рішення мають ухвалювати з урахуванням потреб безпеки людей та можливості нормальної роботи бізнесу.
Раніше повідомлялося, що в Україні планують змінити підхід до повітряних тривог. Замість єдиного сигналу хочуть запровадити два рівні небезпеки – "жовтий" та "червоний", залежно від характеру загрози.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль