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Новини Комендантська година
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Комендантська година в Україні може стати коротшою: влада готує зміни

Комендантська година в Україні зміниться

В Україні планують переглянути підхід до комендантської години.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента України Володимира Зеленського в його телеграм-каналі.

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У Києві хочуть скоротити комендантську годину

Наразі комендантська година в Києві діє з 00:00 до 05:00.

Окремо планують переглянути правила роботи столиці під час повітряних тривог.

Зміни можуть стосуватися громадського транспорту, метро та інших об’єктів міської інфраструктури.

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Інші міста також можуть змінити обмеження

Перегляд комендантської години може торкнутися й інших населених пунктів. Владі міст запропонують оцінити чинні обмеження та за потреби змінити їхні часові межі.

Рішення мають ухвалювати з урахуванням потреб безпеки людей та можливості нормальної роботи бізнесу.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують змінити підхід до повітряних тривог. Замість єдиного сигналу хочуть запровадити два рівні небезпеки – "жовтий" та "червоний", залежно від характеру загрози.

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