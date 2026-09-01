ЄС створить групу високого рівня для реагування на нові військові загрози: Україна братиме участь

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас оголосила про створення групи високого рівня з питань обороноздатності блоку для розробки нових підходів до реагування на військові загрози.

Про це Кая Каллас оголосила на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Друїдс-Глен, графство Віклоу (Ірландія), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Каллас заявила, що до складу групи увійдуть колишні політичні та військові лідери з кількох країн ЄС, а також із Великої Британії та України.

"Це питання, де швидкість дій має вирішальне значення. Звичайно, НАТО залишається наріжним каменем нашої європейської безпеки, і водночас США також закликають європейських союзників взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, і є багато речей, які ми можемо зробити, щоб інвестувати в правильний порядок дій та відповідні оборонні можливості", — розповіла Каллас.

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Завдання групи ЄС та участь України

Робота групи має розпочатися наступного тижня. Головна дипломатка уточнила, що група має зосередитися на викликах, які стоять перед ЄС в умовах тиску США, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Каллас пояснила, що залучила колишніх високопосадовців, тому що вони "можуть говорити те, чого ми як інституції не можемо".

"Нам не потрібно дублювати можливості США, оскільки ми маємо зосередитися переважно на обороні європейської території, але ми маємо використовувати наші унікальні сильні сторони, а їх є чимало – зокрема інноваційні оборонні галузі, які ми маємо в Європі, а також залучити до обговорення багатий оперативний та інноваційний досвід України. Тому я прошу цю групу кинути виклик традиційному мисленню і дивитися далі, ніж просто робити те саме, але в більшому обсязі. Завдання полягає саме в тому, щоб визначити, що Європі потрібно робити інакше, щоб мати змогу захищатися ефективніше, швидше та розумніше", — додала вона.

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