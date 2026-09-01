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Новини Допомога Україні від Європи
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"Було б добре, якби країни як ЄС, так і за межами, передали Україні перехоплювачі", - Каллас

Каллас говорить про необхідність країн ЄС надати Україні перехоплювачі

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить про необхідність країн-членів ЄС надати Україні перехоплювачі.

За її словами, зараз ведеться робота і з країнами за межами ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Каллас каже, що питання допомоги Україні в її протистоянні російській агресії стоїть першим на порядку денного засідання міністрів оборони країн-членів Європейського союзу.

Високий представник констатувала, що за останні місяці літа Росія збільшила атаки на цивільне населення, "щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його".

"Українці, звичайно, стоять сильніше. Ми повинні їх підтримати. Головна проблема – це протиповітряна оборона. У них не вистачає перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вони могли використовувати їх для захисту своїх громадян", - сказала Каллас.

Крім того, вона повідомила, що ЄС "також проводить інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення".

Каллас вказала, що сьогоднішнє засідання є неофіційним, тому жодних рішень не буде ухвалено, "але ми дійсно докладаємо зусиль для розблокування Європейського фонду миру".

Читайте: Каллас про санкції проти РФ: Позбавляємо Москву коштів на війну

Автор: 

Україна (3437) Євросоюз (10792) Каллас Кая (539) перехоплювач (172)
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Топ коментарі
+3
Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вони могли використовувати їх для захисту своїх громадян", - сказала Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n4021184

Як плебесам з Африки, вже цього не скриваючі весь непотрібн🤬
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01.09.2026 10:57 Відповісти
+3
А де ж потужні країни аж 50 штук з якими скоромох підписав угоди в турне по всьому шаріку?
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01.09.2026 11:12 Відповісти
+2
Ну а на що ти розраховував, коли ржав поприколу??
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01.09.2026 11:02 Відповісти

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