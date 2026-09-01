"Було б добре, якби країни як ЄС, так і за межами, передали Україні перехоплювачі", - Каллас

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить про необхідність країн-членів ЄС надати Україні перехоплювачі.

За її словами, зараз ведеться робота і з країнами за межами ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Каллас каже, що питання допомоги Україні в її протистоянні російській агресії стоїть першим на порядку денного засідання міністрів оборони країн-членів Європейського союзу.

Високий представник констатувала, що за останні місяці літа Росія збільшила атаки на цивільне населення, "щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його".

"Українці, звичайно, стоять сильніше. Ми повинні їх підтримати. Головна проблема – це протиповітряна оборона. У них не вистачає перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вони могли використовувати їх для захисту своїх громадян", - сказала Каллас.

Крім того, вона повідомила, що ЄС "також проводить інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення".

Каллас вказала, що сьогоднішнє засідання є неофіційним, тому жодних рішень не буде ухвалено, "але ми дійсно докладаємо зусиль для розблокування Європейського фонду миру".

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