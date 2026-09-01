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Новости Помощь Украине от Европы
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"Было бы хорошо, если бы страны как в составе ЕС, так и за его пределами, передали Украине перехватчики", - Каллас

Каллас говорит о необходимости для стран ЕС предоставить Украине перехватчики

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас говорит о необходимости предоставления странами-членами ЕС Украине перехватчиков.

По ее словам, в настоящее время ведётся работа и со странами за пределами ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каллас отмечает, что вопрос помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии стоит первым в повестке дня заседания министров обороны стран-членов Европейского союза.

Верховный представитель констатировала, что за последние месяцы лета Россия усилила атаки на гражданское население, "чтобы нанести как можно больше вреда народу Украины и сломить его".

"Украинцы, конечно, стоят крепче. Мы должны их поддержать. Главная проблема - это противовоздушная оборона. У них не хватает перехватчиков. Мы знаем, что у некоторых стран есть перехватчики, срок годности которых скоро истечет, поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих граждан", - сказала Каллас.

Кроме того, она сообщила, что ЕС "также проводит информационно-просветительскую работу со странами за пределами Европейского Союза, чтобы получить перехватчики для защиты гражданского населения".

Каллас указала, что сегодняшнее заседание носит неофициальный характер, поэтому никаких решений принято не будет, "но мы действительно прилагаем усилия для разблокирования Европейского фонда мира".

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Автор: 

Украина (41898) Евросоюз (18856) Каллас Кая (472) перехватчик (153)
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Топ комментарии
+5
А де ж потужні країни аж 50 штук з якими скоромох підписав угоди в турне по всьому шаріку?
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01.09.2026 11:12 Ответить
+4
Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вони могли використовувати їх для захисту своїх громадян", - сказала Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n4021184

Як плебесам з Африки, вже цього не скриваючі весь непотрібн🤬
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01.09.2026 10:57 Ответить
+2
Ну а на що ти розраховував, коли ржав поприколу??
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01.09.2026 11:02 Ответить

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