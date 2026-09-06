С 6:00 6 сентября в Киеве введена дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах, - КГГА

С 6:00 6 сентября 2026 года, по решению правительства, в Киеве введена дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Как будет работать система?

Как отмечается, отныне жители города могут получать следующие уведомления:

🟡 Желтый уровень:

"Опасность от дронов".

🔴 Красный уровень:

"Массированная угроза со стороны дронов";

"Ракетная угроза";

"Ракетно-дроновая угроза".

🟢"Отбой" - угрозы и опасности отсутствуют.

"Каждое новое сообщение показывает актуальный на данный момент вид и уровень угрозы. Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее. Отдельный "Отбой" между различными видами угроз не объявляется", - рассказали в КГГА.

Например, если после сообщения "Дронная опасность" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной является уже ракетная угроза.

Сообщение "Отбой" означает, что на данный момент для города не зафиксировано ни одной из перечисленных воздушных угроз.

Где внедрена новая система?

Также отмечается, что на данный момент система дифференцированного оповещения внедрена во всех районах Киева, кроме Печерского.

В Голосеевском и Святошинском районах она работает частично. Это связано с тем, что на отдельных территориях дифференциация по видам угроз пока технически невозможна. Поэтому порядок звукового оповещения там остается без изменений: в случае возникновения любой воздушной опасности или угрозы подается обычный сигнал сирены без отдельной дифференциации по виду угрозы и без звукового сигнала "Отбой".

Изменена ли работа транспорта, в частности метро, во время воздушной тревоги, пока не указывается.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о разделении воздушных тревог на желтый и красный уровни в зависимости от типа угрозы, а также об изменениях в работе транспорта и комендантского часа.