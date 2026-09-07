РФ запустила 92 БПЛА и "бандероли": ПВО нейтрализовала 71 цель. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 7 сентября российские войска запустили по Украине 92 БПЛА, а также барьерирующие боеприпасы "Бандероль".
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, РФ осуществила запуск БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных) "Гербер", дронов-имитаторов типа "Пародия", S8000 "Бандероль" из направлений: Орел, Приморско-Ахтарск, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 71 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 точках, а также падение сбитых (обломки) в 1 точке.
Атака врага продолжается, в воздушном пространстве фиксируются российские БПЛА.
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