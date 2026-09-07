РФ випустила 92 БпЛА та "Бандеролі": ППО знешкодила 71 ціль. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 7 вересня російські війська випустили по Україні 92 БпЛА, а також баражуючі боєприпаси "Бандероль".
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, РФ здійснила пуск БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних) Гербера, дронів-імітаторів типу "Пародія", S8000 "Бандероль" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дрон інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.
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