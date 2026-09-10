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Славянск подвергся новым ударам: погиб мужчина, есть раненый. ФОТО
Российские войска в течение последних суток наносили удары по Славянску в Донецкой области, применяя авиабомбы и беспилотники. В результате атак погиб мужчина, еще один человек получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"Российские военные обстреливали город из различных видов вооружения. В частности, применяли авиабомбы ФАБ-250, беспилотники "Герань-2" и FPV-дроны", — говорится в сообщении.
В результате российских ударов повреждены и разрушены частные жилые дома, а также оборудование объектов критической инфраструктуры.
Один человек получил ранения. Также в результате атаки погиб мужчина 1981 года рождения.
Последствия атаки
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