Славянск подвергся новым ударам: погиб мужчина, есть раненый. ФОТО

Российские войска в течение последних суток наносили удары по Славянску в Донецкой области, применяя авиабомбы и беспилотники. В результате атак погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Российские военные обстреливали город из различных видов вооружения. В частности, применяли авиабомбы ФАБ-250, беспилотники "Герань-2" и FPV-дроны", — говорится в сообщении.

В результате российских ударов повреждены и разрушены частные жилые дома, а также оборудование объектов критической инфраструктуры.

Один человек получил ранения. Также в результате атаки погиб мужчина 1981 года рождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли массированный удар ФАБами по Краматорску: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

Последствия атаки



