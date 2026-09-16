Готовы ли университеты к зиме: что нужно знать студентам в 2026/2027 году

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Новый учебный год для украинских студентов может вновь потребовать большей гибкости. Изменения в расписании, дистанционные занятия, перебои с электроснабжением и связью, воздушные тревоги — все это уже стало частью образовательной реальности, к которой университетам приходится готовиться заранее.

В этом году особенно важным становится следующий вопрос: сможет ли университет продолжить обучение, если привычный формат внезапно станет невозможным?

Для студентов это означает, что при выборе или планировании обучения стоит обращать внимание не только на специальность, преподавателей и стоимость. Не менее важно понимать, насколько учебное заведение готово к нестандартным ситуациям.

Изменится ли расписание?

Образовательный процесс может стать более гибким. Университеты могут пересматривать учебный календарь, уплотнять отдельные периоды или переносить часть занятий на другие дни.

Для студентов это означает необходимость заранее выяснить, насколько фиксирован их график.

Особенно актуально это для тех, кто параллельно работает, имеет семейные обязанности или находится за пределами Украины.

Можно ли будет просмотреть материал позже? Обязательно ли присутствие на каждом занятии? Что происходит, если занятие приходится переносить?

От ответов на эти вопросы может зависеть комфорт обучения в течение всего года.

Что будет, если университет придется перевести в онлайн-формат?

Дистанционное обучение уже давно перестало быть просто видеосвязью с преподавателем.

Полноценный онлайн-формат предполагает наличие цифровой платформы, учебных материалов, заданий, проверки знаний, общения с преподавателями и возможности работать с курсом в удобное время.

Поэтому студенту стоит выяснить не только то, есть ли в университете дистанционное обучение, но и то, как именно оно организовано.

Например:

доступны ли все материалы онлайн;

можно ли учиться асинхронно;

где хранятся лекции и задания;

как происходит проверка знаний;

как студент получает обратную связь;

что происходит, если пропустить занятие;

"Дистанционный формат работает эффективно тогда, когда он заложен в систему обучения с самого начала. Если онлайн — это лишь вынужденная замена аудиторного занятия, возникает много организационных проблем. Другая ситуация, когда образовательный процесс изначально построен в цифровой среде: студент знает, где найти материалы, как выполнить задания и к кому обратиться за помощью", — отмечают эксперты университета "Оптима".

Для университета "Оптима" дистанционное обучение является базовым форматом, поэтому большинство этих вопросов решается по умолчанию, а не после экстренного перехода из аудиторий в онлайн.

А если отключат электричество?

Этот вопрос касается не только очного обучения.

Если университет работает на цифровой платформе, важно, чтобы доступ к учебным материалам и внутренним системам оставался стабильным.

Поэтому современная образовательная инфраструктура должна предусматривать резервные источники питания, защиту серверов и данных, резервное копирование информации и надежные облачные решения.

Для студента все это можно свести к одному простому вопросу: "Прервется ли мое обучение, если завтра будут перебои с электроэнергией?".

Если да, стоит уточнить, какой альтернативный сценарий предусмотрен.

Придется ли ехать в университет во время воздушной тревоги?

Для студентов очной и смешанной формы обучения это также важная часть подготовки к учебному году.

Стоит заранее знать:

где находится укрытие;

как организован учебный процесс во время тревоги;

прерывается ли занятие;

как компенсируется пропущенное время;

есть ли возможность продолжить обучение дистанционно.

Для дистанционного студента вопрос физического доступа к университетскому зданию вообще не возникает. Это одна из причин, почему сегодня выбирают дистанционный формат: не только из-за удобства, но и из-за его устойчивости к внешним обстоятельствам.

Можно ли будет совмещать учебу с работой?

Этот вопрос становится все более актуальным.

Студент может работать, проходить стажировку, жить в другом городе или стране. Фиксированный график с обязательным присутствием в аудитории не всегда позволяет совместить все эти виды деятельности.

Поэтому при выборе университета стоит обратить внимание на то, насколько образовательный процесс адаптирован к реальной жизни студента.

Гибкий график, доступ к материалам в удобное время и возможность учиться независимо от места нахождения становятся уже не просто удобными опциями, а важными характеристиками современного образования.

В "Оптиме" именно дистанционный формат позволяет студентам совмещать учебу с работой и другими делами, не привязываясь к конкретной аудитории или городу.

О чем стоит спросить перед началом учебного года в университете

Вместо того чтобы ждать первой нестандартной ситуации, студентам стоит проверить несколько моментов заранее.

Как организован учебный процесс в случае изменений?

Существует ли альтернативный формат занятий? Где хранятся учебные материалы?

Будет ли у студента доступ к ним в любое время? Что происходит при перебоях с электроэнергией или связью?

Предусмотрен ли асинхронный формат? Как университет общается со студентами?

Где публикуется информация об изменениях в расписании и занятиях? Насколько обучение зависит от физического присутствия?

Может ли студент продолжать обучение, если у него нет возможности приехать в университет?

Главный вопрос — не онлайн или офлайн

Реальность в сфере образования меняется. Университету уже недостаточно просто иметь аудитории, преподавателей и расписание. Нужна система, которая может работать в различных условиях.

Именно поэтому при выборе вуза стоит смотреть шире, чем просто на формат онлайн или офлайн.

Важнее задать следующий вопрос: насколько университет готов продолжать обучение, если привычный сценарий изменится?

Для традиционного вуза это означает готовность быстро переключаться между форматами, обеспечивать цифровой доступ к материалам, поддерживать студентов и перестраивать расписание.

Для университета, который изначально работает дистанционно, большинство этих процессов уже является частью повседневной работы.

И именно эта способность не прерывать образование независимо от обстоятельств может стать одной из важнейших характеристик университета в новом учебном году.