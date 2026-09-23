ООН: За 8 месяцев в результате ударов РФ в Украине погибло больше гражданских лиц, чем за весь 2025 год

Удары России по Украине за 8 месяцев этого года привели к большему числу жертв среди гражданского населения, чем за весь предыдущий год.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло в начале заседания Совета Безопасности ООН на тему "Поддержание мира и безопасности Украины", цитирует "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Рост числа жертв

"Только за первые 8 месяцев в Украине было убито или ранено больше гражданских лиц, чем за весь 2025 год. Большое количество жертв среди гражданского населения, зарегистрированное на данный момент в сентябре, свидетельствует о том, что эта чрезвычайно тревожная тенденция продолжается, поскольку ракетные атаки и беспилотники все чаще поражают населенные пункты, включая города, расположенные вдали от линии фронта", - заявила заместитель генсека ООН.

ДиКарло напомнила, что в течение последних недель Киев и другие города подвергались почти ежедневным атакам, в ходе которых гибли мирные жители, разрушались дома и критически важная инфраструктура.

"В течение последних недель несколько раз подвергались ударам железнодорожная инфраструктура, торговые центры, АЗС, склады, а также продовольственные и логистические компании. Управление Верховного комиссара по правам человека подтвердило, что с февраля 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 17 257 гражданских лиц, в том числе 835 детей. Еще 53 693 гражданских лица, в том числе 3 247 детей, получили ранения", - отметила она, подчеркнув, что фактические цифры, вероятно, значительно выше.

Заместитель генсека подчеркнула, что систематические удары по критически важной гражданской инфраструктуре делают повседневную жизнь миллионов украинцев все более опасной.

Она добавила, что "атаки, направленные против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, запрещены".

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Угроза зимнего коллапса

"С приближением очередной военной зимы усиление атак, нацеленных на и без того поврежденную энергетическую инфраструктуру Украины, вызывает особую тревогу. Совокупное воздействие этих ударов может погрузить миллионы людей в темноту и холод в ближайшие месяцы. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации. Мы призываем к принятию срочных мер по прекращению атак на энергетическую инфраструктуру и немедленному введению моратория на все удары по населенным пунктам", - подчеркнула ДиКарло.

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