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Новости Удар РФ по склам на Киевщие
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Крупных подземных складов для бизнеса просто не существует, - Ткаченко

Удары РФ по складам: подземных хранилищ нет

В нынешних условиях строить крупные подземные склады для логистики нецелесообразно, поскольку они все равно могут стать мишенями для противника.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко в интервью Цензор.НЕТ.

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"Какой-то отдельной программы по предоставлению помещений пострадавшему бизнесу не существует. Для этого, вероятно, должен быть какой-то "фонд помещений", которые можно было бы предоставлять всем желающим. Но такого нет.

Кроме того, бизнес сейчас заинтересован в распределении. То есть ему лучше не хранить свою продукцию на больших складах в больших объемах, а диверсифицировать риски, скажем так", - пояснил он.

По словам Ткаченко, есть много помещений, например старые бункеры на заводах, однако он не уверен, что эти локации могут быть привлекательными для логистического бизнеса.

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"Потому что там должны быть определенные условия для хранения продуктов. Ну, и вопрос площади. В логистике склад площадью 20 000 м² считается маленьким. А таких больших подземных пространств, которые были бы интересны, просто не существует.

Их, возможно, можно построить, но опять же, как человек, разбирающийся в этом вопросе, скажу, что в нынешних условиях это невозможно. Здесь и вопрос больших земельных участков, и невероятно большие средства. К тому же это просто не решит общей проблемы. Ведь в любом случае это место может стать целью для врага. Просто, условно говоря, враг применит не дрон, а ракету. Поэтому, скорее, логистические компании будут работать от производства до места реализации, чем строить такие большие подземные склады", — добавил он.

Интервью с Тимуром Ткаченко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Автор: 

бизнес (1686) склад (223) Ткаченко Тимур (39)
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Топ комментарии
+15
Мамедова поставили дірєктором ОВА не для того щоб підземні склади організовувати, а щоб зробити акцію «Зима буде тяжкою».
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24.09.2026 13:47 Ответить
+12
А які підземні склади є? Для депутатів та їх родин є?
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24.09.2026 13:38 Ответить
+9
хммм.....
зелене кодло погодило цей потік маячні?

як що так, то до чого ведеться?
таки, до капітуляції?
тобто, зелене гундосе чмо підпише остаточне знищення україни, як держави???

навіть після батия україна відродилася.
але ж, чудо юди виявилися спритнішими.....
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24.09.2026 13:40 Ответить

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