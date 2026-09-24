Крупных подземных складов для бизнеса просто не существует, - Ткаченко

В нынешних условиях строить крупные подземные склады для логистики нецелесообразно, поскольку они все равно могут стать мишенями для противника.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко в интервью Цензор.НЕТ.

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"Какой-то отдельной программы по предоставлению помещений пострадавшему бизнесу не существует. Для этого, вероятно, должен быть какой-то "фонд помещений", которые можно было бы предоставлять всем желающим. Но такого нет.

Кроме того, бизнес сейчас заинтересован в распределении. То есть ему лучше не хранить свою продукцию на больших складах в больших объемах, а диверсифицировать риски, скажем так", - пояснил он.

По словам Ткаченко, есть много помещений, например старые бункеры на заводах, однако он не уверен, что эти локации могут быть привлекательными для логистического бизнеса.

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"Потому что там должны быть определенные условия для хранения продуктов. Ну, и вопрос площади. В логистике склад площадью 20 000 м² считается маленьким. А таких больших подземных пространств, которые были бы интересны, просто не существует.

Их, возможно, можно построить, но опять же, как человек, разбирающийся в этом вопросе, скажу, что в нынешних условиях это невозможно. Здесь и вопрос больших земельных участков, и невероятно большие средства. К тому же это просто не решит общей проблемы. Ведь в любом случае это место может стать целью для врага. Просто, условно говоря, враг применит не дрон, а ракету. Поэтому, скорее, логистические компании будут работать от производства до места реализации, чем строить такие большие подземные склады", — добавил он.

Интервью с Тимуром Ткаченко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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