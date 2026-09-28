В каждой бригаде ТрО сформировали по два батальона беспилотных систем, - Плахута

В каждой бригаде Сил территориальной обороны ВСУ сформировали по два батальона для применения беспилотных авиационных комплексов и наземных роботизированных систем.

Об этом командующий Силами ТрО генерал-майор Игорь Плахута рассказал на брифинге для военных атташе и дипломатов Киевской ассоциации военных атташе (КАВА), передает Цензор.НЕТ.

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Плахута ознакомил гостей с изменениями в действиях противника и тем, как в ответ на них перестраиваются подразделения ТрО. В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей и внедрении новых технологий.

"Наша задача - не просто реагировать на изменения характера войны, а опережать их и создавать новые боевые возможности", - сказал командующий.

По словам Плахуты, изначально беспилотные возможности ТрО были сосредоточены в 411-м батальоне, который впоследствии стал полком и поддерживал подразделения на различных участках фронта. После его передачи в Силы беспилотных систем подход пересмотрели: подразделения дронов и наземных роботов начали развивать непосредственно в бригадах ТрО.

Это дает бригадам собственные возможности для воздушной разведки, поражения обнаруженных целей и логистики с применением наземных роботизированных комплексов, пояснил Плахута. По его оценке, беспилотные комплексы в настоящее время составляют едва ли не половину боевых возможностей Сил ТрО.

Отдельным примером трансформации стала бывшая 123-я бригада ТрО, которая превратилась в отдельную бригаду беспилотных систем.

Брифинг стал очередной встречей Командования Сил ТрО с представителями КАВА. Военных атташе проинформировали о развитии инноваций в Силах ТрО в соответствии с решениями главнокомандующего ВСУ. Стороны также обсудили опыт добровольческих формирований территориальных громад, организацию национального сопротивления и возможности укрепления ТрО через сотрудничество со странами-партнерами. Плахута поблагодарил их за помощь Силам обороны Украины.