На фронте с начала суток произошло 208 боестолкновений: больше всего вражеских атак на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала суток 16 октября на фронте произошло 208 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 3857 дронов-камикадзе и осуществил 1926 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Толстодубово, Малой Слободки, Бунячино, Дорошевки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы, один бой продолжается до сих пор.

Бои в Харьковской области

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районе Старицы, Малой Волчей, Чугуновки и Радьковки, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

направлении в районе Старицы, Малой Волчей, Чугуновки и Радьковки, три боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Купянском направлении Силы обороны отразили одну попытку захватчиков продвинуться в районе Купянска.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Лимана, Заречного и Дибровы.

Пять атак оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Озерного, Пискуновки, Кривой Луки и Николаевки.

Один вражеский штурм успешно отразили наши защитники на Краматорском направлении в районе Дибровы.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки, Новоселовки, Дружковки, Алексеево-Дружковки и Николайполя, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Всего на Покровском направлении отражено 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Грузкое, Вольное, Кучеров Яр, Светлое, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 58 оккупантов и 12 ранено; уничтожено три единицы автомобильной техники и 58 укрытий противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, три артиллерийские системы, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 66 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 139 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Обстановка на юге

Две атаки противника отбиты на Александровском направлении в районах Запорожского и Камышевахи.

в районах Запорожского и Камышевахи. Одиннадцать атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ровно, Андреевка, Копани, Чаривное и Егоровка.

в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ровно, Андреевка, Копани, Чаривное и Егоровка. На Ореховском направлении Силы обороны отразили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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