Оккупанты атаковали Полтаву: один человек погиб и четыре травмированы, повреждены дома (обновлено)
Вечером 17 октября в Полтаве раздаются взрывы.
Об этом сообщает глава ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В Полтаве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Обновленная информация
Предварительно зафиксировано попадание вражеского БпЛА в районе частных жилых домов. На месте уже работают все оперативные службы. Информация уточняется.
По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке. Еще двое получили травмы.
Повреждены 4 частных дома. Ликвидация последствий продолжается.
Информация уточняется.
Позже стало известно, что количество травмированных возросло до четырех человек. Им оказывается вся необходимая помощь.
Также в Терешковской громаде зафиксировано падение БПЛА. Повреждены 5 частных домов. На сегодня – без пострадавших.
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