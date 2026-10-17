Оккупанты атаковали Полтаву: один человек погиб и четыре травмированы, повреждены дома (обновлено)

Вечером 17 октября в Полтаве раздаются взрывы.

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В Полтаве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Обновленная информация

Предварительно зафиксировано попадание вражеского БпЛА в районе частных жилых домов. На месте уже работают все оперативные службы. Информация уточняется.

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По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке. Еще двое получили травмы.

Повреждены 4 частных дома. Ликвидация последствий продолжается.

Информация уточняется.

Позже стало известно, что количество травмированных возросло до четырех человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также в Терешковской громаде зафиксировано падение БПЛА. Повреждены 5 частных домов. На сегодня – без пострадавших.